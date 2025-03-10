上海女性市集展活力 拒月經羞恥、女生剃寸頭上檯面

中國的女權活動近年轉趨低調，加上北京正舉行全國「兩會」的嚴肅氣氛下，上海年輕女性團體仍藉婦女節展現出一定的活躍。在市集活動中，拒絕「月經羞恥」、「一個人的婚紗照」、女生剃寸頭等都成亮點。

「女子自由市場」8日至9日在上海市中心hai550公共空間舉行，由聚焦女性話題的podcast「搞錢女孩」等民間團體主辦，匯聚約40個由女性擔任負責人的攤位，標榜展現當代女性精彩多元的生活。

在入口處不遠的攤位上，大方展示女性衛生棉上作畫的作品，展出方訴求擺脫「月經羞恥」。她們主張可以正常談論月經、拿衛生棉片時不需要遮掩等。

一名年輕女性參加互動遊戲，抽到寫著「排卵期」的紙片並說出自己的理解。她解釋「這個時間會有一些衝動」，並笑說，這個詞沒什麼好羞恥的。

這是由4名20幾歲女性創辦的公益團體「她巢」所策劃的展覽。創辦人之一Emma今年還是大三學生，她告訴中央社記者，她們希望幫助全職媽媽重新回到社會，透過讀書會等交流活動先建立連結，找到支持力量。在這次的月經主題公益展中，她們想傳達出「身體是自己的，健康也是自己的」。

「她巢」成立一年，Emma說，這些倡導的女性概念在上海40歲以下的群體接受度蠻高，也會有男性參與，但其他城市或更大年紀的人接受度較低。有參與的媽媽回饋，表示感到被關注，「有鬆一口氣的感覺」。

不過，也有其他公益組織成員表示，策劃女性議題時，曾被師長關切「是不是製造兩性對立」，尤其如果活動涉及邀請外國人參與時，也會變得敏感。

在另一個攤位，模特兒身上的粉紅色婚紗禮服十分吸睛。攤主安琪收集了約100多套1980、1990年代的古董婚紗，因為她認為有歷史感和特別的美感。現場還擺放了那時代流行的塑膠捧花、結婚證道具等，想拍照的人可以預約。

安琪受訪時說，這些禮服只是因為在結婚時穿就叫婚紗，但其實可以由每個人自己定義。她認為這是一種對美的追求，很多女孩都想穿這樣的衣服拍照。

至於「不結婚也可以穿婚紗」的訴求是否有「鼓勵不婚」的意涵，已婚的安琪說，結不結婚都是自己的選擇，「鼓勵大家要找到自己的幸福，不一定要結婚才能達成自己的幸福。」

與「浪漫婚紗照」形成對比的，是市集中提供女性剃寸頭服務的攤位。寸頭的頭髮長度極短，傳統上被認為是男性的髮型。但社群媒體「小紅書」上有人發起「100個寸頭女孩紀錄」，也徵集相關的故事。

寸頭女孩Momo說，寸頭是人生下來的第一個髮型，沒有什麼特別。對女性來說，這可以是多一個髮型選擇，「女生的定義應該是多方面的，不應該只是長髮什麼的，寸頭也是可以的」。

寸頭女孩牙牙分享自身經驗。她在去年9月剃寸頭，現在頭髮已經長了回來，像一般短髮女生。她坦言，先前並不喜歡身上一些女性特徵，社會要求女性要長髮、要漂亮、要刮除腋毛等等，她認為這些是社會給女性的一些規訓。剃完寸頭後，她感覺這些規訓可以從她身上擺脫。

整個市集活動現場互動熱絡，其他還有關懷鄉鎮青春期女孩身心成長的公益機構以及退休族姐妹團等，整體以年輕人居多。