滿足戰略需求 中國多所一流大學接續宣布擴招

中國大學畢業生人數連年攀升，後續就業問題成為一大挑戰，然而部分大學仍於今年宣布擴大招生規模。北京大學、北京清華大學、廣州中山大學均擴招百人。校方稱擴招是「服務國家戰略需求與社會發展需要」。

綜合南方都市報、澎湃新聞，近期中國多所「雙一流」大學接連宣布將擴大招生規模，包含北京大學、北京清華大學、中國人民大學、武漢大學、廣州中山大學等，擴招人數在100人到150人不等。

中國國家發展和改革委員會主任鄭柵潔在今年中國全國人大三次會議的經濟主題記者會上表示，持續推動高等教育提質升級，進一步增加雙一流大學招生的規模，力爭再增加2萬人。

「雙一流」是「世界一流大學」與「一流學科建設」的簡稱，是中國實施的高等教育政策。目前有超過140所大學在這份名單上。

據報導，今年北京大學將增加150個招生名額，將重點圍繞國家戰略急需、基礎學科和新興前端領域，緊密結合學校規劃發展方向，突出北大優勢和特色，加強培養人才。

北京清華大學則宣布今年擬增加約150名大學生招生名額，同時將成立新的通識書院，著力培養人工智慧與多學科交叉的複合型人才，提升創新人才自主培養能力，以服務國家戰略需求與社會發展需要。

中國人民大學在8日時表示，繼續穩步增加大學生招生名額超過100人，聚焦於在人工智慧、智慧治理等AI領域；充實中國古典學緊缺人才儲備，培育推動中華優秀傳統文化創造性轉化與創新性發展；重點構建涉外法治，培養具備跨文化溝通能力的全球治理人才；強化馬克思主義理論、中國共產黨歷史等頂尖學科建設。

此外，上海交通大學將增加150個招生名額，武漢大學、華中科技大學也都陸續宣布擴招。

廣州中山大學則宣布針對中國本地學生的招生計畫將從近年每一年7730人，增加至7845人。

報導指出，今年中國全國兩會期間，全國人大代表、廣州中山大學校長高松表示，新增的招生計畫主要聚焦於新興交叉學科、國家緊缺學科以及雙學士學位等複合型人才培養，推動重點領域頂尖創新人才的培養，進一步強化服務國家重大戰略和粵港澳大灣區發展需求的針對性和能力。