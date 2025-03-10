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「不得詢問女性求職者婚育情況」 陸「這省」發布新規

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸湖南省總工會6日發布《湖南省女職工權益保障勞動法律監督提示函》，要求除個人基本資訊外，不得進一步詢問或者調查女性求職者的婚育情況。圖為湖南長沙街景。（中新社）
大陸湖南省總工會6日發布《湖南省女職工權益保障勞動法律監督提示函》，要求除個人基本資訊外，不得進一步詢問或者調查女性求職者的婚育情況。圖為湖南長沙街景。（中新社）

大陸湖南省總工會6日發布《湖南省女職工權益保障勞動法律監督提示函》。內容提到，用人單位在招錄（聘）過程中，除國家另有規定外，不得限定為男性，或者規定男性優先；除個人基本資訊外，不得進一步詢問或者調查女性求職者的婚育情況。

陸媒「金融界」報導，智聯招聘剛發布的《2025中國女性職場現狀調查報告》顯示，女性遭遇最多的職場不公現象為「求職中被問婚育」，有62.5%的女性選擇此項，高於去年（48.8%），但僅18.5%男性有過求職被問婚育的經歷。

另外，女性因婚姻和年齡影響職場前景的占比，分別為48%和46.2%，比率均高於男性，僅9.5%的男性表示婚姻影響職場前景；同時，女性在工作中遭遇性別歧視的比率為36.9%，較去年的54%有所下降，不過比率仍然遠高於男性（11.3%）。

觀察者網10日稱，上述湖南省該提示函內容提到，不得將妊娠測試作為入職體檢項目，同時，也不得將限制結婚、生育或者婚姻、生育狀況作為錄（聘）用條件。另外也規定，不得以性別為由，拒絕錄（聘）用婦女，或者差別化地提高對婦女錄（聘）用標準。

該函也要求，用人單位不得因女職工結婚、懷孕、生育、哺乳等情形，降低其工資和福利待遇、予以辭退、單方與其解除勞動或者聘用合約，同時，也不得安排從事國家規定的經期、孕期、哺乳期禁忌勞動。同時，須依法做好體檢、婦科檢查和「兩癌」（子宮頸癌、乳腺癌）篩查；要落實完善生育休假制度，保障產假、護理假、育兒假等假期落實到位。‌

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