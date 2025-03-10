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浙大48歲教授猝逝 遺孀曝近乎瘋狂的工作時長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
浙江大學金屬材料研究所所長劉永鋒日前猝逝，年僅48歲，再度引發各界對大陸學術界「內捲」的檢討。（圖／取自微博）
浙江大學金屬材料研究所所長劉永鋒日前猝逝，年僅48歲，再度引發各界對大陸學術界「內捲」的檢討。（圖／取自微博）

大陸學術也「內捲」！大陸官媒報道，中國知名材料學者、浙江大學教授劉永鋒因突發疾病，於3月5日逝世，終年48歲。據稱，他1月21日在西安出差會議現場突發腦溢血，搶救40多天去世。其遺孀發表公開信稱，中國大陸中青年科研工作者的過勞狀況普遍存在，劉永鋒長期嚴重過勞，望他的努力能得到公正對待，更希望學校和社會建立起保障他們健康的有效體系，讓類似悲劇不再發生。

自媒體「學人Scholar」指出，據不完全統計，2024年逝去的62歲以下學者有41位，最小僅31歲。導致去世原因複雜，近年學術生存環境越發「內捲」，是值得關注的一點。不少青年學者為應對「非升即走」壓力及教學科研任務，「996」成工作生活常態。

劉永鋒大學碩士博士均在浙江大學就讀，是浙江大學求是特聘教授、材料科學與工程學院金屬材料研究所所長。劉永鋒離世後，遺孀的一封公開信在網上熱傳。其遺孀稱，她拿回劉永鋒的工作電腦，「復原了他近一年怵目驚心、近乎瘋狂的工作時長」。

去年3月起至出事前，法定工作日為183天，劉永鋒實際工作日達到319天。其中，出差135天；非出差的日子，下班時間晚於10點的有105天。她稱，中青年科研工作者的過勞情況再次普遍存在。

過勞

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