貫徹宗教中國化 中國伊協傳換會徽去阿拉伯化

中國大陸大力推進宗教中國化，伊斯蘭教中國化更是重中之重。中國伊斯蘭教教徒約有2,000多萬，主要聚居區在新疆、寧夏、甘肅、青海和雲南。近年來，大陸官方積極落實清真寺建築風格「去阿拉伯化」，要求宗教建築體要現中國特色、中國風格。

據港媒星島日報報導，在大陸全國兩會期間，傳出中國伊斯蘭教協會微信公眾號LOGO（標識）已經更換。兩相比較，原來中國伊協會徽是綠色，具濃厚阿拉伯色彩，並附有英文名稱；新的LOGO則改為藍色，更加簡化，沒有英文名稱，宗教色彩淡化，同時體現國家主體性。

《古蘭經》是伊斯蘭教的根源性經典，重新譯註也是伊斯蘭教中國化的重要舉措。經過四年多的努力，《古蘭經節選簡註》（中文版）已於去年9月正式出版發行，並於去年10月召開出版座談會， 中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長陳瑞峰出席。

會議認為，該書的出版發行必將推動中國伊斯蘭教中國化走深走實。要加強教職人員培訓，幫助他們準確理解和把握《簡註》的內容，把《簡註》作為伊斯蘭教經學院的指定教材。中國伊協會長會長楊發明指出，這一中國化解經成果引領中國伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾堅守正信、堅持正行，遠離偏激、抵制極端。

據悉，寧夏等一些地區已經開始沒收舊版《古蘭經》，並分發《簡註》。去年12月，雲南玉溪大營清真寺阿訇（伊斯蘭教教職人員）馬存光、馬玉巍父子，就是因為講解舊《古蘭經》，被指「非法講經」而被警方帶走，從而引發大批斯伊蘭信眾抗議。

另，據一位甘肅的伊斯蘭教徒稱，在大陸官方改變清真寺，改變「古蘭經」，改變中國伊斯蘭教會會徽後，他的信仰已經不復存在。