限韓令鬆綁？ 奉俊昊新作成功「登陸」

南韓導演奉俊昊的新作「米奇十七號」七日在中國大陸正式上映，韓媒指出，該片雖是華納兄弟公司出品的好萊塢電影，但這也是南韓導演執導的作品時隔多年獲批在大陸上映，引發各界對中方逐步鬆綁「限韓令」的期待。

大陸政府二○一六年以南韓部署「薩德」（ＴＨＡＡＤ）反導系統為由，採取一系列非正式的反制措施，包括全面限制南韓音樂、電視劇、電影等文創內容在大陸流通等。

據大陸媒體報導，「米奇十七號」已在本月二日在北京舉行試映會，並在大陸七座城市影院提前上線，七日在大陸全國院線正式公映。據貓眼專業版數據，該片截至九日上午，上映三天累計票房人民幣八二三萬元。

事實上，近年大陸「限韓令」已漸有鬆綁，例如去年四月，「破墓」等五部南韓影片受邀在第十四屆北京國際電影節上展映。

今年二月，韓媒引述大陸亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會籌備官員的話稱，從下月開始，中方將派遣民間文化代表團前往南韓，作為擴大文化交流的第一步，目標是最早五月全面恢復文化合作。