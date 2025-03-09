台港澳友誼盃足球交流賽 14支隊伍較勁規模創歷年之最

策進會與陸委會合辦的「台港澳友誼盃2025足球交流賽」8日在輔仁大學足球場舉行，今年共有14支隊伍參賽，「以求會友」，規模創歷年之最。策進會董事長賴秀如表示，本項友誼賽已成為在台港澳人士的年度運動盛事，能讓台港澳選手建立起深厚的友誼。

根據策進會新聞稿，本次賽事及3天的預賽，由熱愛足球的在台港澳人士、國人以及香港的大學組成14支球隊參加，規模為歷年之最。超過250名球員及親友共同度過了一個充滿熱情與活力的交流周末。

策進會董事長賴秀如於開幕致詞時表示，自2022年首屆賽事舉辦以來，參賽隊伍從4支擴展至14支，賽事規模也持續成長。今年更特別邀請香港中文大學足球校隊遠道而來，以球會友，顯見本項友誼賽已成為在台港澳人士的年度運動盛事。

賴秀如說，足球是一項團隊運動，它教會我們合作、堅持與勇敢，希望透過這樣的活動，讓台港澳選手們能夠互相學習、互相激勵，並建立起深厚的友誼。

中華港澳之友協會會長張仕賢致詞表示，足球在港澳蓬勃發展，是一項講求團隊合作的運動。期待這場比賽如春天般帶來活力與交流，凝聚台灣與港澳的情誼。

比賽當天，由賴秀如、陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水、張仕賢及中華女足總教練陳曉明共同開球，為賽事揭開序幕。在多場對決後，最終由Project.F隊勇奪社會組冠軍，而樂活組冠軍則由林港聯隊獲得。

盧長水於頒獎時指出，未來將持續與陸委會及相關機關、民間團體攜手，推動更多關懷港澳朋友的活動與服務，包括港澳人士居留定居座談、台適生活講座、港澳生畢業留台工作評點制座談、健行與淨灘活動及大型香港市集等，協助港澳朋友留台發展、適應台灣生活。