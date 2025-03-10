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德陽月季花展 三星湖五一迎客

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
德陽市花月季展。圖／本報四川德陽傳真
德陽市花月季展。圖／本報四川德陽傳真

「2025年第四屆德陽市花月季展」，擬於「五一」期間在當地廣漢三星湖舉辦。此次月季展以「相約三星湖．月季映古蜀」為主題，依託三星湖得天獨厚的生態環境，為遊客呈現一場視覺與文化的盛宴。

本次月季展將建設以月季為主題花卉的花境展區，展示面積高達約15.6萬平方米。展區內設城市展園7個，每個展園布展面積約500平方米，充分展示各城市的園林藝術風采。同時，還特別設置了大學生展園10個，每個展園布展面積約100平方米，為青年學子提供展示才華和創新設計的舞台。

月季是德陽市的市花。2022年以來德陽通過舉辦「德陽市花月季展」，不僅打造獨具特色的文旅IP，還強化了公園城市場景與消費供給。前三屆德陽市花月季展均取得了圓滿成功，現場觀展人數累計超過100萬人次，吸引了大量遊客前來觀賞。同時，累計有1500餘名學子參與到德陽市花月季展大學生花境設計大賽中。

據悉，本屆月季展將繼續秉承「月季搭台、經濟唱戲」的總體思路，通過精心策畫和組織，為遊客帶來更加豐富多彩的文化旅遊體驗，建設美麗宜居的公園城市。

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