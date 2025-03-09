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貓奴注意！他和領養流浪貓「共用水杯」腹痛送醫 驚揭腸內全是寄生蟲

香港01／ 撰文／夏洛特
大陸1名男子早前收養了1隻流浪貓，並與貓咪共用水杯喝水。後來男子因為持續出現腹痛故去求醫，結果顯示他的十二指腸內出現大量吸血鉤蟲。示意圖。（本報系資料照）
大陸1名男子早前收養了1隻流浪貓，並與貓咪共用水杯喝水。後來男子因為持續出現腹痛故去求醫，結果顯示他的十二指腸內出現大量吸血鉤蟲。示意圖。（本報系資料照）

不少貓奴「愛貓如命」，但與愛寵保持親密時也別忘了注意衛生。大陸1名男子早前收養了1隻流浪貓，並與貓咪共用水杯喝水。後來男子因為持續出現腹痛故去求醫，結果顯示他的十二指腸內出現大量吸血鉤蟲，險些出現大出血及生命危險，而醫生更直指病因和男子與貓咪共用杯具有關。

愛心男領養流浪貓

綜合大陸媒體報導，福建福州1名40歲的林姓男子早前領養了1隻流浪貓，並允許貓咪使用自己平日喝茶的水杯喝水。然而，最近1個月，林先生開始出現頻繁腹痛，因此前往福州大學附屬省立醫院（福建省立醫院）進行檢查。

腸道出現寄生蟲

經過胃鏡檢查，結果顯示林先生他的十二指腸內布滿吸血鉤蟲。鉤蟲會寄生體內吸食血液，而鉤蟲感染可能引起噁心、腹痛、腹瀉等症狀，更可能引發貧血。

醫生直言：和貓共用杯具，病從口入

在查詢過林先生的生活習慣及接觸史後，該院消化內科林以晗副主任醫生指出，鉤蟲卵可通過貓咪糞便污染水源，而林先生會出現鉤蟲感染的情況，與他和貓咪共用杯具有關，導致「病從口入」。他又指，若未及時治療則可能引致消化道大出血，甚至危及生命。所幸經過緊急驅蟲治療，林先生現已脫離危險。

據報，數據顯示中國寵物感染寄生蟲比例高達40%，而90%飼主存在「養寵誤區」。而鉤蟲、蛔蟲、弓形蟲等可通過以下途徑傳播，包括共用餐具、同床共枕；接觸被污染糞便；被寵物舔舐傷口；食用未煮熟肉類。

醫生呼籲注意衛生 預防感染寄生蟲

林以晗又提醒，要預防感染腸道寄生蟲，應注意飲食衛生，不要進食生肉或者未煮熟的肉類，也不要飲用生水，而像林先生造樣與寵物共用杯具的行為存在風險，理應避免。另在處理寵物糞便時，也要及時清理並進行無害化處理，防治寄生蟲卵傳播到環境中。

醫生：勿與寵物共用餐具

另有醫生則指出，流浪貓居住環境較惡劣，衛生情況可能欠佳，或受鉤蟲或其他寄生蟲感染，且口腔衛生亦難以保證，可能帶有不同種類的細菌。不過，不論流浪貓還是家貓，均有感染寄生蟲的風險，如果飼主沒有妥善或定期幫貓咪驅蟲，又接觸了帶有蟲卵的物質，飼主便可能被傳染。因此，飼主應該保持個人和寵物的衛生，亦不要與寵物共用餐具，至於寵物所用的餐具也要定期清潔消毒。

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文章授權轉載自《香港01》

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