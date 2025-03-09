快訊

影／柯文哲父明告別式設有小草簽到處 藍綠大咖花籃送抵會場

川普生悶氣！外媒爆英王開心接見澤倫斯基 讓川普「自覺不特別了」

聽新聞
0:00 / 0:00

小米SU7 Ultra車主深夜試車 17秒時速飆破300

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
小米上周在世界行動通訊大會（MWC）展示SU7 Ultra新車，吸引眾人目光。（新華社）
小米上周在世界行動通訊大會（MWC）展示SU7 Ultra新車，吸引眾人目光。（新華社）

山東濰坊日前深夜，一輛懸掛臨時車牌的小米SU7 Ultra在馬路上狂飆。根據網上流傳的影片，車上中控螢幕顯示該車17秒內完成0時速192公里加速，時速最高並曾飆至303公里。

不過，大陸網友關注焦點並非小米的新能源車真能飆出這麼快的速度，而是集體喊話小米董事長兼CEO雷軍，應對小米汽車加設「地理圍欄」或「電子圍欄」，亦即限制車輛在一般公共道路行駛時的最大動力性能。

針對這起深夜飆車事件，濰坊市公安局交警支隊表示，7日下午接到群眾舉報後，運用大數據分析與智能比對技術，僅僅用了4小時便鎖定涉事駕駛員李某某，並於當日17時將其抓獲。

當地警方通報，該名駕駛的行為已涉嫌違反大陸「道路交通安全法」第42條關於「機動車不得超過限速標誌標明的最高時速」規定。

河南《大河報》引述律師說法指出，「在城區道路嚴重超速涉嫌危險駕駛罪，可處拘役並處罰金；若造成重大事故，最高可判七年有期徒刑。」該名律師特別提醒車主，小米SU7 Ultra的17秒破300公里加速性能已接近F1賽車水準，非專業車手在開放道路嘗試極易失控。

杭州日報報導，對於小米SU7 Ultra真的能開到時速300公里？小米汽車客服表示，「小米SU7 Ultra的定位是相當於賽車級的，所以說它這個時速可能會設定比較高，最高時速是350公里。」

若有人在非賽道將SU7 Ultra開到時速300公里，小米是否會採取任何措施？小米客服稱，「像這種高速度的話，它一般是有設定的模式。在日常的一個場景中，基本上使用新手模式、經濟模式或者標準模式，就可以將這個馬力參數、加速時間進行限制。」

有小米汽車主表示，在系統更新後的1.5.0版本，小米汽車機確實已增加「駕駛安全保護」功能，功能開啟後，車輛最高車速限制為時速140公里。這個版本被正式推送後，所有新車都會被強制開啟「新手模式」，車上中控螢幕右上角會顯示「安全保護」四個字，直到總里程達到300公里後才能解鎖。

亦即，在行駛里程不滿300公里的新手期，SU7 Ultra最高時速為140公里，最大動力性能同時也被限制住。

小米SU7 Ultra於今年2月27日正式發售，售價人民幣52.99萬元（約合新台幣240萬元）起。雷軍6日在大陸全國兩會期間受訪時稱，小米SU7 Ultra發布三天就賣出超過一萬輛，提前完成全年任務。

對於小米SU7 Ultra剛開賣就傳出17秒時速飆破300公里的消息並引發討論，有網友稱，「小米這個廣告做得有點意外」。

小米SU7 Ultra上市僅一周，網上即傳出7秒時速飆至303公里的影片。（圖／取自微博）
小米SU7 Ultra上市僅一周，網上即傳出7秒時速飆至303公里的影片。（圖／取自微博）

公安 小米汽車 車主 限速

延伸閱讀

海爾CEO同框雷軍「表情包」意外爆紅 笑稱：不想當網紅

兩會明星／雷軍首位亮相代表通道 姚明讓現場變小人國

真那麼好賺？小米汽車銷售：上月提成6.8萬 完全不用找客戶

29元2個 小米不銹鋼直飲杯賣爆 雷軍：趕工補貨中

相關新聞

貓奴注意！他和領養流浪貓「共用水杯」腹痛送醫 驚揭腸內全是寄生蟲

不少貓奴「愛貓如命」，但與愛寵保持親密時也別忘了注意衛生。大陸1名男子早前收養了1隻流浪貓，並與貓咪共用水杯喝水。後來男子因為持續出現腹痛故去求醫…

小米SU7 Ultra車主深夜試車 17秒時速飆破300

山東濰坊日前深夜，一輛懸掛臨時車牌的小米SU7 Ultra在馬路上狂飆。根據網上流傳的影片，車上中控螢幕顯示該車17秒內...

高考理科狀元、北大畢業女轉行當演員 感嘆「學歷歧視」

話題#95後北大元培畢業生回應轉行當演員#8日登上熱搜，引發關注。隨即，29歲的當事人曾霜旖發文回應說：「很開心以這樣的...

姚明鼓勵孩子「息屏24小時」 他試過2次 確實有些焦慮

全國人大代表、前NBA球星姚明參加14屆全國人大三次會議北京團小組會議，在聚焦討論青少年健康議題時，他建議動員未成年人每...

清華、北大等7所「雙一流」高校擴招 助破「卡脖」困境

今年全國兩會期間，「本科擴招」成為熱詞。國務院總理李強5日在作政府工作報告時提到，力挺加快「雙一流」建設，完善學科設置調...

14歲港女遭童黨掌摑15下 不敢聲張 影片曝光 警火速逮6人

網路近日流傳一支6分鐘影片，顯示10名青少年在後樓梯包圍一名14歲女生，爆粗辱罵並輪流掌摑女生15下，還拍片記錄。據悉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。