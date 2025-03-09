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浙江25歲女彎腰即骨折 確診骨質疏鬆…醫指與每日飲4杯咖啡有關

香港01／ 撰文／盛昀
浙江25歲的張女彎腰撿衣服時「閃到腰」，送醫後被確診為「骨質疏鬆性壓縮性骨折」。醫生指，張女的骨質疏鬆與長期大量飲用咖啡有關。 示意圖／ingimage
浙江25歲的張女彎腰撿衣服時「閃到腰」，送醫後被確診為「骨質疏鬆性壓縮性骨折」。醫生指，張女的骨質疏鬆與長期大量飲用咖啡有關。 示意圖／ingimage

《央視新聞》報道， 浙江25歲的張女彎腰撿衣服時「閃到腰」，送醫後被確診為「骨質疏鬆性壓縮性骨折」。醫生指，張女的骨質疏鬆與長期大量飲用咖啡有關。

據介紹，25歲的張女是一家服裝店老闆，為了工作經常熬夜晚睡，所以逐漸養成了日均4杯咖啡的習慣，已經持續了四五年。近日，她彎腰撿衣服時「閃到腰」，到醫院後被確診為「骨質疏鬆性壓縮性骨折」，且骨質疏鬆已到中度。

負責接診的骨科醫生宋彥稱，骨質疏鬆多見於中老年人，不過年輕人因不良生活習慣，或受疾病、藥物影響也可能出現骨質疏鬆。但像張女這麼年輕就骨質疏鬆這麼嚴重，彎腰撿個東西就骨折的情況較為少見。

宋彥解釋，張女的骨質疏鬆與長期大量飲用咖啡有關，因為咖啡中含有不利於鈣吸收的成分——草酸和咖啡因。其中，草酸會降低腸道對鈣的吸收，咖啡因過量攝入會產生輕度利尿作用，增加尿中鈣質的排泄。且張女熬夜、晚睡、缺乏運動，在室內曬不到太陽，骨轉化量少，這些因素也增加了骨質疏鬆的風險。

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文章授權轉載自《香港01》

咖啡 骨質疏鬆

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