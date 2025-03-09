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陸限韓令鬆綁！奉俊昊新作《米奇17號》獲上映…票房曝

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
南韓名導奉俊昊的新作《米奇17號》7日在中國大陸正式上映，這是「南韓導演」執導的作品時隔多年獲批在大陸上映，反映大陸「限韓令」的鬆綁。（路透資料照片）
南韓名導奉俊昊的新作《米奇17號》7日在中國大陸正式上映，這是「南韓導演」執導的作品時隔多年獲批在大陸上映，反映大陸「限韓令」的鬆綁。（路透資料照片）

南韓名導奉俊昊的新作《米奇17號》7日在中國大陸正式上映，韓媒指出，該片雖是華納兄弟公司出品的好萊塢電影，但這也是「南韓導演」執導的作品時隔多年獲批在大陸上映，引發各界對中方逐步鬆綁「限韓令」的期待。

大陸政府2016年以南韓部署「薩德」（THAAD）反導系統為由採取一系列非正式的反制措施，包括全面限制南韓音樂、電視劇、電影等文創內容在中國大陸流通等。

根據大陸媒體報導，《米奇17號》已在本月2日在北京舉行試映會並在大陸7座城市影院提前上線，7日在全國院線正式公映。根據貓眼專業版數據，該片截至9日上午，上映3天累計票房人民幣823萬元（約台幣3,736萬元）。

事實上，近年大陸「限韓令」已漸有鬆綁，例如，去年4月《破墓》等5部南韓影片受邀在第十四屆北京國際電影節上展映，顯示雖南韓影片未能登陸大陸院線，但有在電影節亮相。

今年2月，韓媒引述大陸APEC峰會籌備組織官員的話報導稱，從下個月開始，中方將派遣民間文化代表團前往南韓，作為擴大文化交流的第一步，目標是最早5月全面恢復文化合作。南韓駐北京大使館一名官員表示，由於 「限韓令」並非官方明文規定，大陸可能逐案批准南韓流行音樂演唱會和其他韓國文化表演，而不是正式宣布取消禁令。

北京 南韓 電影

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