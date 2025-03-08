陸多所大學擴大招生 助力國家突破「卡脖子」技術困境

大陸近期多所「雙一流」大學宣布今年將擴招大學部學生名額，包括北京大學、武漢大學、西安交通大學和中國農業大學等，目的是要加大大陸急需人才培養的力度，助力破解「卡脖子」技術難題。

大陸國務院總理李強近日在政府工作報告中提到，分類推進大學改革，扎實推進優質大學部擴容；大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔6日也表示，持續推動高等教育提質升級，進一步增加「雙一流」建設高校本科招生規模，去年擴招1.6萬人，今年力爭再增加2萬人。

據澎湃新聞整理，北京大學今年將增加150個大學招生名額，新增招生名額放在北大元培、信科、工學三大本科生學院和醫學部臨床醫學，重點圍繞國家戰略急需、基礎學科和新興前沿領域，緊密結合學校規劃發展方向。北京大學還將進一步深化教育改革、提升教學質量、完善人才培養體系，強化教育對科技和人才的支撐作用。

武漢大學擴招大學生的人數預計為7,300人。新增機器人工程、數位經濟、智慧城市與空間規劃、智慧能源工程、時空資訊工程等專業，大力推進低空經濟雙學士學位試驗班，積極建設人工智慧、數智創新、機器人設計、文化數字化專業，致力於服務國家在智能製造、網絡安全、新能源等領域的重大需求，助力破解「卡脖子」技術難題。

西安交通大學近十年來持續穩定推動擴大大學部的招生規模，2019年至今已增加招生計劃1,500人，2025年將繼續擴招200人，招生規模將達到6,350人。2025年將繼續擴大人工智慧、資訊技術、儲能技術、電氣能源、醫工交叉等學科領域的招生規模。

上海交通大學2025年將繼續增加150名大學部招生名額，重點面向國家急需的前沿技術和新興業態，擴大人工智慧、半導體、生物醫藥、醫療健康、新能源等學科領域的招生規模。

北京清華大學2025年擬增加約150名本科生招生名額，同時將成立新的大學部通識書院，著力培養人工智慧與多學科交叉的復合型人才，提升創新人才自主培養能力，以服務國家戰略需求與社會發展需要。