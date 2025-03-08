「讓孩子體驗真實世界」 姚明提議未成年人每學期關閉螢幕24小時

大陸全國人大代表、前NBA球星姚明6日上午參加十四屆全國人大三次會議北京團召開小組會議，在聚焦討論青少年健康議題時，他建議動員未成年人進行關閉螢幕（息屏）24小時行動，讓更多青少年走進運動場，成長為身心健康的下一代。

姚明在接受大陸官媒央視的訪問時表示：「希望可以發起倡議，更多學校、地方可以加入進來。在每個學期的中間有一天的時間，也就是24小時，大家都不用手機，家長也要參與進來，學校也要參與進來。這一天中讓孩子們去體驗真實世界。」

姚明表示：「我們所說的差不多是2010年後的孩子，他們出生在互聯網的時代，沒有機會去比較」，他強調，絕對不是要去否認電子化、電子螢幕是不好的，只是說各自有各自的優勢。

澎湃新聞報導，為了客觀提出這個建議，姚明帶領團隊進行為期三個月的研究，包括進行問卷調查，收回有效問卷16,834份，調查對象包含大陸各地區各個年齡段學生、教師、家長，有83.7%受訪教師贊同學生減少使用帶螢幕的電子產品的使用時間，有96.4%家長擔心孩子過度使用帶螢幕的電子產品。

當被問及在提出建議時是否有考慮過其他配套活動和項目，姚明除了提到體育，也強調對青少年而言，選擇應該是多樣的，應該利用這段時間走進豐富的社交場，包括繪畫、書法、音樂和其他興趣都能帶來很多改變和幫助。

在提出這項建議之前，姚明自己也嘗試了24小時遠離電子產品，「我嘗試過兩次，確實有些焦慮」，他也提到，一旦恢復使用之後，發現那些找不著他的人也有些焦慮，「所以在具體執行上肯定是需要一些靈活性的」。