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北京制定方案 今年秋季起全市開展人工智慧通識教育

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北京市今年秋季起全市開展人工智慧通識教育。 （新華社）
北京市今年秋季起全市開展人工智慧通識教育。 （新華社）

據微信公眾號「首都教育」3月7日消息，日前，北京市教委印發《北京市推進中小學人工智慧教育工作方案（2025—2027年）》，提出要加快建成具有首都特色的中小學人工智慧教育體系與模式，從今年秋季學期開始，全市中小學校開展人工智慧通識教育。

《工作方案》要求「開齊開足」人工智慧教育相關課程。探索設置中小學人工智慧教育地方課程，發展《北京市中小學人工智慧教育地方課程綱要（試行）》，鼓勵各區和中小學校探索建造具有地理特色和學校特色的人工智慧教育拓展課程。推動建構「高校+企業+中學」共同培養人工智慧拔尖創新人才的體制機制，結合「苗圃」工程，探索大學與中學合作進行人工智慧人才培養模式，打造一批面向拔尖創新人才早期培養的人工智慧教育高階課程。

《工作方案》提出，從2025年秋季學期開始，全市中小學校開展人工智慧通識教育，每學年不少於8課時，實現中小學生全面普及。學校可將人工智慧課程獨立設置，也可與資訊科技、一般科技、科學、綜合實作活動、勞動等課程融合開展。

《工作方案》規劃，小學階段以體驗式課程為主，重在啟蒙學生人工智慧思維；國中階段以認知類課程為主，重在引導學生利用人工智慧賦能自身學習和生活；高中階段以綜合性和實踐課程為主，重點在於強化學生的人工智慧應用能力和創新精神。

其中，將探索AI賦能的新型「雙師課堂」組織實施模式，促進全市基礎教育優質均衡發展。鼓勵大學、研究院所、高科技企業、社會資源單位開放人工智慧實驗室、體驗館、綜合展廳、科技館、博物館等資源，興建中小學校外人工智慧實踐基地。

方案並規定要對全市中小學教師實施「百千種子計劃」，從資訊科技、一般科技、科學、數學等學科遴選有興趣、有基礎的教師，形成人工智慧教育教師團隊。鼓勵有條件的區、校透過公開招募、人才引進、轉職培養等方式充實人工智慧教育教師團隊。吸引相關學科教師參與，分批重點培養北京市人工智能教育領域100位專業名師和1000位骨幹教師，輻射帶動所有任課教師。對於在人工智慧教育方面有突出貢獻的教師，在教學成果評選、職稱評審、績效保障等方面加強傾斜支持力度。

方案並計畫打造一批人工智慧示範區示範校，透過推動北京市人工智慧教育示範區和示範校建設，結合智慧校園建設等工作，充分發揮示範引領作用，全面推廣人工智慧教育實施。

北京 小學生 教師

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