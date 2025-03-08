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禁韓令解除中？ 時隔多年韓名導奉俊昊新作《米奇17號》在陸全域上映

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
南韓名導奉俊昊的新作《米奇17號》7日起已在中國全域正式上映。（取材自IMDb）
南韓名導奉俊昊的新作《米奇17號》7日起已在中國全域正式上映。（取材自IMDb）

韓聯社報導，南韓名導奉俊昊的新作《米奇17號》（中文名《編號17》）昨7日在中國全域正式上映。這是南韓導演執導的電影時隔多年獲批在陸上映。似顯示大陸禁韓令已鬆綁。

據中國文化界和當地媒體報導，《米奇17號》已於3月2日在北京舉行試映會並在中國七座城市影院提前上線，7日在全國院線正式公映。

報導稱，值得關注的是，《米奇17號》雖是華納兄弟公司出品的好萊塢電影，但這也是「南韓導演」執導的作品時隔多年獲批在華上映，引發各界對中方逐步鬆綁「限韓令」的期待。

韓聯社2月即已報導，負責籌備明年亞太經濟合作會議（APEC）峰會的中方官員指出，中國政府認為有必要加強與韓國的合作，下個月起將派出民間文化代表團訪問韓國，作為擴大文化交流的第一步，目標最快於5月全面恢復文化合作。而此舉意味中國可能會取消「限韓令」，不再限制韓國的流行音樂表演、電視劇、電影及遊戲的發行。

北京當局2016年以南韓部署「薩德」（THAAD）反導系統為由採取一系列非正式的反制措施，包括全面限制南韓音樂、電視劇、電影等文創內容在中國大陸流通等。

南韓 電影

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