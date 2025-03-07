中共西藏高官指控：達賴集團不斷通過反華勢力干擾教育

大陸目前正在兩會期間，各省區開放團組活動受到矚目，而中共西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登表示，達賴喇嘛和達賴集團不斷通過西方反華勢力干擾「三個意識」（國家意識、公民意識、法治意識）教育，並強調重申，西藏建設不會受達賴集團和西方反華勢力的干擾、影響。

綜合港媒明報、新加坡聯合早報消息，3月6日在在全國人大會議西藏代表團於北京人民大會堂舉行的開放團組會議上，西藏自治區主席嘎瑪澤登於回應記者提問時指，「三個意識」教育受到當地民眾和社會各界歡迎，因為符合廣大人民利益。他說推行思想教育不斷被達賴喇嘛集團抹黑、被西方反華勢力干擾，但因為「三個意識」教育無論在哪個國家、哪個民族都是世界共識，效果非常好。

他表示，西藏建設不會受達賴集團和西方反華勢力的干擾、影響。

嘎瑪澤登並透露，西藏已經連續17年未發生重大政治性、群體性和暴力恐怖案件，民眾的安全感、滿意度保持在99%以上。

他還指，西藏始終牢記「團結穩定是福、分裂動亂是禍」，牢固樹立總體國家安全觀，堅持把「築牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」作為西藏工作主線和戰略任務，以推進藏傳佛教中國化為方向，在宗教工作上堅持保護合法，制止非法、反制極端、抵禦滲透、打擊犯罪。

今年是西藏自治區成立60周年。嘎瑪澤登說，西藏下一步將聚焦穩定、發展、生態、強邊四件大事，致力於推進社會和諧穩定、發展提質增效、保障改善民生、美麗西藏建設、固邊興邊富民行動五方面。