網傳食客鍋底內小便引網民直斥太離譜 海底撈報警：追究法律責任

網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。海底撈已向警方報案，並稱無論是否擺拍，都將會追究涉事人員的法律責任。

網傳影片顯示，一名男子站在桌上向火鍋鍋底小便，旁邊伴有笑聲。

3月6日，針對網傳消息，海底撈發文回應稱，已向多地公安機關報案，全力配合相關部門溯源追查，無論是否擺拍，都將依法堅決追究涉事人員法律責任。

網民看法：

一定要有後續求求了…無論如何踩在吃飯的桌子上這個行為就很那個 我真服了海底撈趕緊調查出公告啊 不管是博眼球還是什麽的海底撈快調查吧 不管是不是擺拍，人家在他店裏，腳踩桌子上不攔著麽？ 這誰家猴子？ 海底撈無妄之災 不管是不是擺拍都要嚴懲 天吶我昨天剛吃完海底撈，好惡心 過於離譜

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文章授權轉載自《香港01》