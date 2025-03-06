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網傳食客鍋底內小便引網民直斥太離譜 海底撈報警：追究法律責任

香港01／ 撰文：林芷瑩
網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。（小紅書）
網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。（小紅書）

網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。海底撈已向警方報案，並稱無論是否擺拍，都將會追究涉事人員的法律責任。

網傳影片顯示，一名男子站在桌上向火鍋鍋底小便，旁邊伴有笑聲。

3月6日，針對網傳消息，海底撈發文回應稱，已向多地公安機關報案，全力配合相關部門溯源追查，無論是否擺拍，都將依法堅決追究涉事人員法律責任。

網民看法：

一定要有後續求求了…無論如何踩在吃飯的桌子上這個行為就很那個

我真服了海底撈趕緊調查出公告啊

不管是博眼球還是什麽的海底撈快調查吧

不管是不是擺拍，人家在他店裏，腳踩桌子上不攔著麽？

這誰家猴子？

海底撈無妄之災

不管是不是擺拍都要嚴懲

天吶我昨天剛吃完海底撈，好惡心

過於離譜

延伸閱讀：

北京2男食海底撈滿口血　聲稱牛丸有碎玻璃　涉敲詐勒索罪被起訴

打邊爐9.9元也能吃出海底撈服務？大陸火鍋低價內卷再升級

文章授權轉載自《香港01》

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