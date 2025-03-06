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香港支聯會拒交資料案上訴獲終審裁定撤銷控罪

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港民運組織支聯會前支聯會副主席鄒幸彤等三人的「拒交資料案」獲香港終審法院裁定勝訴，撤銷定罪。圖為鄒幸彤（左）於2021年9月5日回應警方對《國家安全法》的調查。（路透資料照） Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China Vice-Chairwoman Tonyee Chow Hang-tung attends a news conference responding on a police investigation over the National Security Law at the June 4th Museum in Hong Kong, China September 5, 2021. REUTERS/Tyrone Siu【作者：路透通訊社，日期：2021-09-05，數位典藏序號：20210905144434009】
香港民運組織支聯會前支聯會副主席鄒幸彤等三人的「拒交資料案」獲香港終審法院裁定勝訴，撤銷定罪。圖為鄒幸彤（左）於2021年9月5日回應警方對《國家安全法》的調查。（路透資料照） Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China Vice-Chairwoman Tonyee Chow Hang-tung attends a news conference responding on a police investigation over the National Security Law at the June 4th Museum in Hong Kong, China September 5, 2021. REUTERS/Tyrone Siu【作者：路透通訊社，日期：2021-09-05，數位典藏序號：20210905144434009】

香港民運組織支聯會拒交資料案，前支聯會副主席鄒幸彤等三人終極上訴，因支聯會為「外國代理人」證明並不足夠，獲香港終審法院裁定勝訴，撤銷定罪，但三人均已服完刑。

香港支聯會全名香港市民支援愛國民主運動聯合會，是六四事件後成立的香港泛民主派政治組織，已於2021年10月被香港政府取締解散。

在支聯會前散前，同年9月支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉早上分別在不同地點被警方國安處拘捕。其後指控支聯會是「外國代理人」，要求父出資料，但前副主席鄒幸彤、兩名前常委鄧岳君和徐漢光，「沒有遵從通知規定提供資料」，被判罪成。

其後三人提出上訴，在終極上訴時獲香港終審法院裁定勝訴，撤銷定罪。三人原審被裁定罪成，判囚4個半月，三人均已完成服刑。三人爭議控罪元素，認為控方必須證明支聯會是「外國代理人」，獲法庭接納。

裁決指，控方有關證明是相關罪行必要元素，只證明合理地相信支聯會為「外國代理人」並不足夠，又裁定各上訴人可以通過抗辯方式，挑戰提交資料通知的效力，因為通知的效力是有關罪行的必要元素。

裁決又指，控方以內容被大幅遮蓋的調查報告，及給處長的建議作為基礎，對各上訴人進行檢控，兩份文件均指在若干評估基礎上，有合理理由相信支聯會是「外國代理人」，不過評估內容全被遮蓋，對控方舉證不但適得其反，並令上訴人無法得知控方對有關罪行的必要元素的論據，因而不可能得到公平審訊。

其中一名涉案者鄧岳君在庭外表示，公道自在人心，裁決還支聯會義工清白，相信支聯會支持者都會感到欣慰。

港府保安局副局長卓孝業則回應指，當局知悉判決，會研究判詞，再決定下一步行動。

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