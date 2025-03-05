明星頻訪 北京演唱會市場回春

大陸歌壇實力新秀單依純的演唱會剛剛過去，品冠、黃明昊等歌手的演唱會又在北京接續下去。綜觀二月、三月，十餘場演唱會陸續在北京登台，不少音樂人也已官宣今年的巡演計畫，北京的演唱會市場已迎來春天。

任賢齊、汪蘇瀧、楊丞琳、林志炫、趙傳、光良、胡夏、李翊君、烏蘭圖雅…無論是流行大咖，還是實力唱將，抑或寶藏小眾歌手，北京的2025演唱會已相當豐富。才二月，眾多歌手就已接連不斷登台或官宣巡演。

這些演唱會中，不少是「返場」演出，或是歌手特別安排的北京「安可」場。2023年任賢齊曾在北京帶來兩場火爆異常的音樂現場，今年7月，他將再次來京，一口氣帶來四場演出。此番登台，任賢齊特地選擇了2000年首次在大陸舉辦演唱會的場地—首都體育館，希望與歌迷共同回味「老時光」。與此同時，2023、2024連續兩年登台北京的趙傳，今年6月將在國家體育館再開個唱。

「返場演出是市場行為，一個歌手時隔不久再舉辦演唱會，說明觀眾有很強的觀演需求。」北京華樂非凡文化傳播有限公司總經理張熠明透露，今年還有多位歌手計畫來京。

值得一提的是，海外歌手也紛紛登上北京舞台。日本女團XG、後街男孩成員尼克·卡特、英國獨立搖滾樂隊「易碎動物」等都將在近期登臺。據了解，曾為《盜夢空間》、《星際穿越》、《獅子王》、《加勒比海盜》等電影配樂的著名配樂大師漢斯·季默，也將於今年上半年來京舉辦大型演出。業內人士預測，今年將是海外歌手大量湧入北京演出市場的一年，第一季度剛剛過半，這一趨勢已然凸顯。