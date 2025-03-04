濟南罕見暴雪山東航空仍起降 網友驚呼堪比戰鬥機

綜合陸媒報導，3月2日，濟南出現罕見暴雪，導致濟南機場部份航班延誤。但山東航空仍然正常起落，引發網友感歎：「山東航班真的堪比戰鬥機」。

3月2日，山東濟南遭遇罕見暴雪，部分航班延誤，但山東航空的航班，卻在暴雪中起降，準時準點安全抵達。

不少網友感歎山東航空太過「硬核（形容強悍、彪悍意思）」：「山航真的是牛，每次坐山航都提前到目的地。」「不愧是山航，風雨無阻保證絕不晚點!」「山東航班真的堪比戰鬥機，每次坐山東航空都能提前一小時到達，起飛降落還賊猛，太給力了。」

民航資深機長表示，航空公司通常會按照不同天氣，根據飛機廠家手冊、結合航司運行特點和機隊運營水平等，制定一個比較保守的限制標準。飛行員只要在限制之內，起飛和着陸都是安全的。

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文章授權轉載自《香港01》