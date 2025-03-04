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大陸「80後」死亡率破5%是AI造謠？ 陸公安部罰9人

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
近期大陸網上關於「80後死亡率達5%超過70後」被官方闢謠，大陸公安部4日表示已對9名網民開罰。示意圖為冬季北京街頭。中新社資料照
近期大陸網上關於「80後死亡率達5%超過70後」被官方闢謠，大陸公安部4日表示已對9名網民開罰。示意圖為冬季北京街頭。中新社資料照

近期大陸網上有關於「80後」（1980年以後出生）死亡率數據討論引發關注，甚至在微信公眾號上有人稱「截至2024年末，80後死亡率突破5.2%，相當於每20個80後中就有1人已經去世」，大陸公安部網安局官方微信4日指，公安機關網安部門依法開展調查，3位網民被予以行政處罰、6位網民遭批評教育。

大陸公安部網安局官方微信4日指，該則謠言是因為「多人為吸粉引流、賣保健品故意捏造並傳播虛假死亡率，已被網警依法查處。」

相關說法諸如「80後的死亡率已經超過70後」，號稱數據來自大陸第7次人口普查的「權威數據」。不過，解放日報「上海網路闢謠」平台2月18日曾發文質疑，2020年開展的「七普」，如何得出2024年人口數據結論？

該平台文章稱，大陸國家統計局官網對於死亡率指標的解釋，應該用「年死亡人數除以年平均人數，再乘上1000‰」，意即死亡率指標是以「千分之幾」為單位，不是常用的百分比，另外，在網傳數字其它細節也有很多錯誤。

「上海網路闢謠」指，中國人民大學教授李婷透過公開統計數字計算，「80後」的存活狀要好於「70後」，死亡率也遠低5.2%，該消息為謠言，罪魁禍首可能是AI。由於AI對話最後都標註「數據存在侷限性，存在間接推算和估算的情況」，但這條假新聞還是被加上駭人聽聞的標題，在網上大肆傳播。

大陸公安部網安局官方微信4日指，經查，網民「夏老師在上海」發布影片「80後到底還剩多少人」，捏造「80後剩餘存活率降至94.8%（死亡率5.2%）」，成為後續系列謠言數據來源。此後，個別網民為挑撥情緒、售賣保健品，繼續捏造「70後死亡率卻低於80後」、「同學已經有幾個提前走了」、「認識的80後已掛掉3個了」等系列謠言，引發網民關注，造成不良影響。

對此，公安機關網安部門依法對網民夏某、尹某燈、朱某春等3人予以行政處罰，對網民史某鳳、李某、高某等6人予以批評教育。

公安 微信 死亡率

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