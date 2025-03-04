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美中打擊文物非法販運 41件藝術品返還中國

中央社／ 台北4日電

中國國家文物局表示，美國歸還41件「非法出境」的文物，涵蓋類別多樣且時代跨度大，具歷史和藝術價值。據日前中國新修訂並實施的文物保護法，對於被盜、非法出境的文物，保留收回的權利，不受時效限制。

據中國青年報報導，在當地時間3日，中國國家文物局在美國紐約曼哈頓地方檢察官辦公室接收了41件文物藝術品。這批文物是在去年11月間，曼哈頓地方檢察官辦公室辦案時查獲，隨後通知中國國家文物局。

中國國家文物局表示，在得知消息後高度重視並在第一時間進行核查等相關工作。隨後在中國駐紐約總領事館與在美方相關部門的合作下，讓這批文物藝術品得以回歸。國家文物局將適時安排運回中國，並安排後續的宣傳展示工作。

根據報導，這41件文物涵蓋玉器、陶器、瓷器、青銅器、建築構件、木雕造像、石雕造像、銅造像等，種類豐富，材質多樣，時代跨度大，具有一定的歷史價值和藝術價值。

曼哈頓地方檢察官辦公室的文物非法販運部門負責人在報導中提到，在遺失文物返還的領域，「需要像參加奧運會那樣放下差異、成見，為了一個共同目標不斷努力」。

中國國家文物局副局長羅文利稱，防範和打擊文物非法販運、推動流失文物返還原屬國是維護各國文物安全、尊重各國人民文化權益和民族情感、守護人類文明成果的正義之舉。

他說，這此次的返還行動是2024年中美兩國續簽「防止中國文物非法入境美國」的備忘錄以來，又一次重要合作。中國國家文物局願繼續藉由成果豐碩的文物交流合作，為中美兩國關係注入友好、互信、合作的正能量。

據公開資訊，從2009年1月14日簽屬備忘錄以來，雙方已合作並推動20批次共594件流失美國的文物藝術品回歸中國。

針對追討遺失文物，中國新修訂的「文物保護法」也在3月1日實施。新修訂的法令首次明確規範，中國對於因被盜、非法出境等流失境外的文物，保留收回的權利，且該權利不受時效限制。

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