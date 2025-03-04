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大地震預言嚇壞港人 赴日旅遊減少轉往中東、歐洲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中的大地震夢境預言，已影響部分港人赴日旅遊意願。（圖／取自網路）
日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中的大地震夢境預言，已影響部分港人赴日旅遊意願。（圖／取自網路）

曾精準預言日本311大地震的日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中提到，2025年7月某日，南海海槽將發生大地震，日本將有三分之一土地被數百公尺高的海嘯吞沒。香港星島日報報導，這個傳言已嚇到港人，有人因此提早於3、4月出發；也有旅行社指農曆年後查詢日本團客人減少，收費港幣1.5萬至2萬元的長線團查詢反而增加。

報導稱，除了龍樹諒的預言外，日本政府地震調查委員會地震海嘯專家上月也發布警示，根據2025年最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級「特大地震」的機率，由原先的70%至80%上調至75%至82%。

香港中文大學地球與環境科學系教授、天文台科學顧問楊宏峰接受訪時表示，該預測屬「中長期地震預測」，雖有重要參考價值，但發生地震的時間和地點卻仍存很大不確定性。

楊宏峰指出，發生地震概率增加是正常現象，因為隨著時間逼近，概率本來就自然會逐漸上升，而非日本相關部門突然發布消息，只是發生特大地震的概率持續增加。

萬一南海海槽真發生大地震，楊宏峰預期，從南海海槽位置推斷，宮崎、大阪、名古屋等城市會有較大的危險，韓國、澳洲等亞洲國家地震風險則較低。

楊宏峰稱，南海海槽以往發生過多次8級以上的大地震，包括684年、1361年、1707年等，上一次則是79年前的1946年昭和南海地震，未來類似地震一定會再現，強度甚至達9級。

但他也表示，越大的地震就需要越長的時間積累能量。全球每年平均會發生15至20次約7級地震，目前並無明顯變化，即使是日本也是維持相近次數。

香港知名評論員馮睎乾日前也曾就龍樹諒這個「預知夢」指出，2025年7月大海嘯預言，在她1999年版的漫畫中並沒有。2021年龍樹諒出版《我所看見的未來》完全版，才初次公開這個夢。但「從科學（或數學）角度看，龍樹諒的預言並不那麼神」。

儘管如此，這個夢境預言還是影響部分香港民眾赴日本旅遊的意願。香港縱橫遊常務董事袁振寧告訴星島日報，感覺到客人報日本團有受地震傳言影響，農曆年後查詢日本團客人減少，反而赴杜拜、土耳其等的查詢增加。

香港旅遊促進會總幹事崔定也說，聽過不少預測指7月日本大地震，自己也留意到的確有影響港人赴日意願。他指出，目前櫻花還沒開，而5至6月則是淡季，但報團人數都很火爆。有旅客直言「擔心到時7月暑假無得去日本」，因此趁7月前趕緊去日本玩，但他本人是不太相信這些預測。

南海 地震 日本

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