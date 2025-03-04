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台灣學子訪蘇州 感受電競魅力

聯合報／ 林昉柔／蘇州報導
台灣大學生於陽澄國際電競館賽事主舞台合影。圖／聯合影音號
台灣大學生於陽澄國際電競館賽事主舞台合影。圖／聯合影音號

近年兩岸電競產業發展蓬勃，蘇州相城區憑藉完整的產業鏈布局，成為大陸名聞遐邇的電競名城。日前，台灣大學生實地走訪位於相城區的電競賽事場館、培訓基地，一覽國際賽事規格與體驗選手培訓日常，全面了解產業發展，為青年們帶來全新的視野與體驗。

本次，學生們來到了舉辦過多場海內外重要賽事的陽澄國際電競館，實地感受電子競技國際賽場的規格與氛圍。

來自台中的程同學表示，感覺蘇州的電競環境做得很好，不光是現代化帶來的便利性，還有整個場館都蓋的很大，設施也都一應俱全。

「蘇州是電競氛圍感很強的地方，可以很快融入進去，讓每個人都能享受當下的激情。」林同學表示，之前只能透過網路直播影片上看到，這次實際到電競現場感到非常新奇，參觀了平常很少有機會能進入的VIP觀賞區，甚至能體驗站在賽事舞台上的感覺，心情非常地激動。

除了賽事主舞台之外，學生們也來到導播室參觀。在台灣曾參與過電競賽事幕後的彭同學表示，在賽事中導播要顧及的視角很繁瑣，蘇州場館整體的電腦螢幕、設備相較於自己之前接觸的數量更多，「在這麼大的場館，他們要同時控制這麼多設備，感覺非常厲害」。

電競作為時下年輕人的熱門話題，台灣學生們造訪當地職業電子競技俱樂部，零距離體驗大陸電競培訓生活。參訪過程中，學生們體驗了選手們康復訓練，從不同的視角了解電子競技背後所付出的努力與心血。

最後，學生們與職業選手隨機組隊，現場進行遊戲交流。參與交流的郭同學表示，訓練基地的環境很舒適，與大陸選手的交流賽氛圍很好，「其實不是在打比賽，而是大家一起開心玩」。

除了電競產業，學生們也來到蘇州特色景點，感受當地歷史文化。傅同學是首次來到大陸，第一座探索的城市就是蘇州，通過數日的走訪，他感受到蘇州是一座新老交錯的城市，「在路上能看到古色古香的建築、現代化的大樓，還有電競相關的發展，這次的旅程是很特別的體驗」。

網路直播 職業 舞台

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