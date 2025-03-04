聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸文昌文化交流 四川綿陽揭幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動，在四川省綿陽市梓潼縣舉行。圖／本報四川綿陽傳真
第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動，在四川省綿陽市梓潼縣舉行。圖／本報四川綿陽傳真

3月2日，第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動，在四川省綿陽市梓潼縣七曲山風景區盛大開幕。活動以「中華文昌弘德崇文」為主題，融合研學、文化、旅遊、學術、經貿等系列活動，旨在增進兩岸同胞對中華文化的認同，厚植血脈相連的深情厚誼，搭建川台交流合作平台，助力兩岸交流合作，融合發展。

四川省台辦副主任劉浩在致辭中指出，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。四川是中華文明的重要發祥地之一，孕育了豐富多元、歷久彌新的巴蜀文化。四川一直重視文化根脈與人文精神的傳承。兩岸共同紀念文昌，慎終追遠，就是讓中華文化在兩岸薪火相傳，生生不息。歡迎更多的台灣同胞來到四川，來到綿陽，共同弘揚中華文化，促進同胞心靈契合。

他表示，當前四川依託諸多國家戰略與區位優勢，實現經濟高品質發展，已從「內陸盆地」變成了「開放前沿」。歡迎更多台灣同胞主動參與到中國式現代化的四川建設中來，攜手合作、共用紅利。

活動現場，台灣宮觀代表向文昌祖庭贈送賀禮，文昌祖庭向台灣宮觀代表頒發《文昌祖庭儀軌》，象徵著兩岸深厚的情誼；文昌祖庭向台灣學子贈送《陰鷙文》書卷，傳遞著文化的傳承與希望。

開幕式後，兩岸嘉賓參加了由文昌祖庭舉行的文昌民俗文化活動，透過一系列傳統禮儀，親身感受文昌文化的精髓要義，以及兩岸共同傳承弘揚的積極意義。活動現場展演了被譽為「東方交響樂」的國家級非物質文化遺產文昌洞經古樂，兩岸嘉賓從演奏者們精采的彈奏中近距離領略文昌文化獨特魅力。

活動期間還舉行了七曲山海峽兩岸美食季、兩岸嘉賓「祈福七曲山勵志兩彈城」考察交流活動、兩岸學生文昌文化研學活動、海峽兩岸經貿交流合作懇談會、狀元第民俗文化展演、兩岸文昌宮觀代表交流座談會等系列活動。

據了解，文昌文化作為中華傳統文化的代表之一，影響深遠，素有「北有孔子，南有文昌」之說。中華文昌文化起源於梓潼，梓潼縣七曲山大廟被普遍視為文昌祖庭。近年來，四川綿陽梓潼充分發揮文昌文化獨特優勢，連續多年舉辦海峽兩岸文昌文化交流活動。海峽兩岸文昌文化交流活動已成為促進兩岸文化交流、增進兩岸情感聯結的重要橋梁。

經貿 考察

延伸閱讀

周日「文昌帝君誕辰」！旺考運、開智慧、求升遷如何拜一次看

「燦爛時光」東南亞主題書店將熄燈 十年點燃文化交流火焰

台日茶葉文化交流 台中和平梨山茶香飄向日本東彼杵町

四川影院挺哪吒2 將「美國隊長」打入冷宮！有人挺有人批

相關新聞

西南山區春耕 無人機大展身手

春回大地，農民們陸續忙碌起來。在中國西南山區，各式各樣的無人機正以獨特的優勢，輕鬆穿越複雜地形，可以勝任施肥、除草、巡田...

台灣學子訪蘇州 感受電競魅力

近年兩岸電競產業發展蓬勃，蘇州相城區憑藉完整的產業鏈布局，成為大陸名聞遐邇的電競名城。日前，台灣大學生實地走訪位於相城區...

兩岸文昌文化交流 四川綿陽揭幕

3月2日，第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動，在四川省綿陽市梓潼縣七曲山風景區盛大開幕。活動以「中華文昌弘德崇文」為主題，融...

陸今年規畫2次載人航天任務 拚2030年前登月

大陸「載人航天工程辦公室」3日表示，2025年，相關載人航天工程將紮實推進空間站（太空站）應用與發展、載人月球探測的兩大...

二度被控「尋釁滋事罪」…陸公民記者張展案將開庭 檢方建議量刑4至5年

上海市浦東新區法院據報近期可能開庭審理中國公民記者張展二度被控「尋釁滋事罪」一案。知情人士透露，檢方建議判處張展4至5年...

忍不住？蘇州馬拉松跑者「集體在中學門前小解」 主辦方稱啟動調查

參與馬拉松賽時，大部份跑者會在大會安排的臨時廁所解手。但2日在大陸江蘇蘇州馬拉松活動時，網傳照片顥示，多名參賽跑者疑在當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。