兩岸文昌文化交流 四川綿陽揭幕

3月2日，第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動，在四川省綿陽市梓潼縣七曲山風景區盛大開幕。活動以「中華文昌弘德崇文」為主題，融合研學、文化、旅遊、學術、經貿等系列活動，旨在增進兩岸同胞對中華文化的認同，厚植血脈相連的深情厚誼，搭建川台交流合作平台，助力兩岸交流合作，融合發展。

四川省台辦副主任劉浩在致辭中指出，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。四川是中華文明的重要發祥地之一，孕育了豐富多元、歷久彌新的巴蜀文化。四川一直重視文化根脈與人文精神的傳承。兩岸共同紀念文昌，慎終追遠，就是讓中華文化在兩岸薪火相傳，生生不息。歡迎更多的台灣同胞來到四川，來到綿陽，共同弘揚中華文化，促進同胞心靈契合。

他表示，當前四川依託諸多國家戰略與區位優勢，實現經濟高品質發展，已從「內陸盆地」變成了「開放前沿」。歡迎更多台灣同胞主動參與到中國式現代化的四川建設中來，攜手合作、共用紅利。

活動現場，台灣宮觀代表向文昌祖庭贈送賀禮，文昌祖庭向台灣宮觀代表頒發《文昌祖庭儀軌》，象徵著兩岸深厚的情誼；文昌祖庭向台灣學子贈送《陰鷙文》書卷，傳遞著文化的傳承與希望。

開幕式後，兩岸嘉賓參加了由文昌祖庭舉行的文昌民俗文化活動，透過一系列傳統禮儀，親身感受文昌文化的精髓要義，以及兩岸共同傳承弘揚的積極意義。活動現場展演了被譽為「東方交響樂」的國家級非物質文化遺產文昌洞經古樂，兩岸嘉賓從演奏者們精采的彈奏中近距離領略文昌文化獨特魅力。

活動期間還舉行了七曲山海峽兩岸美食季、兩岸嘉賓「祈福七曲山勵志兩彈城」考察交流活動、兩岸學生文昌文化研學活動、海峽兩岸經貿交流合作懇談會、狀元第民俗文化展演、兩岸文昌宮觀代表交流座談會等系列活動。

據了解，文昌文化作為中華傳統文化的代表之一，影響深遠，素有「北有孔子，南有文昌」之說。中華文昌文化起源於梓潼，梓潼縣七曲山大廟被普遍視為文昌祖庭。近年來，四川綿陽梓潼充分發揮文昌文化獨特優勢，連續多年舉辦海峽兩岸文昌文化交流活動。海峽兩岸文昌文化交流活動已成為促進兩岸文化交流、增進兩岸情感聯結的重要橋梁。