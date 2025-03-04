西南山區春耕 無人機大展身手

春回大地，農民們陸續忙碌起來。在中國西南山區，各式各樣的無人機正以獨特的優勢，輕鬆穿越複雜地形，可以勝任施肥、除草、巡田等多種植保工作，春耕不再像以前翻山越嶺彎腰的辛苦。成本下降的同時，作業效率也大幅提升。

新華社報導，以雲南省臨滄市永德縣為例，這裡山多壩少，93萬餘畝耕地基本分布於山地。境內水資源雖然豐富，但由於多數耕地所在區位較高而水源位置較低，造成「水在山下流、人在山上愁」的困境。今年春耕，運用無人機吊運技術，在鋪設灌溉管道、完善農業基礎設施建設上大顯身手，大幅縮短施工周期，也保障了施工安全。

在西雙版納州勐海縣，近年來彎腰勞作的人群少了，取而代之的是來回穿梭的插秧機和低空盤旋的植保無人機。

在農機手的操作下，無人機緩緩升空，按照設定的路線，沿著稻田勻速飛行，將事先裝好的肥料均勻灑下，短短幾分鐘便完成了稻田施肥工作。這不僅提高了施肥的精準度，還能隨時隨地在田間地頭起降，適用於多種作業環境。

勐海稻鑫農機服務專業合作社農機手岩依煥說：「無人機起飛一次可以播撒70公斤肥料，1分鐘之內就可以撒完，全天作業可以播撒10噸左右肥料，施肥面積達300至400畝。現在無人機一整天播撒肥料的量和面積相當於以前50多個工人一整天的工作量。」

勐海縣一種植水稻大戶稱，以往在春耕時節，每畝地需要5個人才能完成作業，且招工難。今年插秧機和無人機投入使用，不僅降低了成本，還解決了勞動力短缺的難題。

勐海稻鑫農機服務專業合作社理事長岩扁表示，今年合作社培育了5000多畝的水稻苗，計畫種植面積約1萬畝。在施肥、運輸等農業生產過程中，首次使用的無人機派上了大用場。

岩扁說：「無人機作業效率高，50個工人同時作業也沒有它快。」