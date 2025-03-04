聽新聞
0:00 / 0:00

西南山區春耕 無人機大展身手

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸無人機在各地應用春耕作業。圖為浙江嘉興市南湖區鳳橋鎮星火村，種植戶操作植保無人機實施雜草防治作業。（新華社）
大陸無人機在各地應用春耕作業。圖為浙江嘉興市南湖區鳳橋鎮星火村，種植戶操作植保無人機實施雜草防治作業。（新華社）

春回大地，農民們陸續忙碌起來。在中國西南山區，各式各樣的無人機正以獨特的優勢，輕鬆穿越複雜地形，可以勝任施肥、除草、巡田等多種植保工作，春耕不再像以前翻山越嶺彎腰的辛苦。成本下降的同時，作業效率也大幅提升。

新華社報導，以雲南省臨滄市永德縣為例，這裡山多壩少，93萬餘畝耕地基本分布於山地。境內水資源雖然豐富，但由於多數耕地所在區位較高而水源位置較低，造成「水在山下流、人在山上愁」的困境。今年春耕，運用無人機吊運技術，在鋪設灌溉管道、完善農業基礎設施建設上大顯身手，大幅縮短施工周期，也保障了施工安全。

在西雙版納州勐海縣，近年來彎腰勞作的人群少了，取而代之的是來回穿梭的插秧機和低空盤旋的植保無人機。

在農機手的操作下，無人機緩緩升空，按照設定的路線，沿著稻田勻速飛行，將事先裝好的肥料均勻灑下，短短幾分鐘便完成了稻田施肥工作。這不僅提高了施肥的精準度，還能隨時隨地在田間地頭起降，適用於多種作業環境。

勐海稻鑫農機服務專業合作社農機手岩依煥說：「無人機起飛一次可以播撒70公斤肥料，1分鐘之內就可以撒完，全天作業可以播撒10噸左右肥料，施肥面積達300至400畝。現在無人機一整天播撒肥料的量和面積相當於以前50多個工人一整天的工作量。」

勐海縣一種植水稻大戶稱，以往在春耕時節，每畝地需要5個人才能完成作業，且招工難。今年插秧機和無人機投入使用，不僅降低了成本，還解決了勞動力短缺的難題。

勐海稻鑫農機服務專業合作社理事長岩扁表示，今年合作社培育了5000多畝的水稻苗，計畫種植面積約1萬畝。在施肥、運輸等農業生產過程中，首次使用的無人機派上了大用場。

岩扁說：「無人機作業效率高，50個工人同時作業也沒有它快。」

工人

延伸閱讀

雷虎啟動1000萬股現增案 募集金額擬達4.98億

科技之翼／打造國產高階無人機感測晶片

科技之翼／燃料電池無人機引領飛航新格局

科技之翼／AI無人機重塑遠洋漁業新時代

相關新聞

西南山區春耕 無人機大展身手

春回大地，農民們陸續忙碌起來。在中國西南山區，各式各樣的無人機正以獨特的優勢，輕鬆穿越複雜地形，可以勝任施肥、除草、巡田...

台灣學子訪蘇州 感受電競魅力

近年兩岸電競產業發展蓬勃，蘇州相城區憑藉完整的產業鏈布局，成為大陸名聞遐邇的電競名城。日前，台灣大學生實地走訪位於相城區...

兩岸文昌文化交流 四川綿陽揭幕

3月2日，第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動，在四川省綿陽市梓潼縣七曲山風景區盛大開幕。活動以「中華文昌弘德崇文」為主題，融...

陸今年規畫2次載人航天任務 拚2030年前登月

大陸「載人航天工程辦公室」3日表示，2025年，相關載人航天工程將紮實推進空間站（太空站）應用與發展、載人月球探測的兩大...

二度被控「尋釁滋事罪」…陸公民記者張展案將開庭 檢方建議量刑4至5年

上海市浦東新區法院據報近期可能開庭審理中國公民記者張展二度被控「尋釁滋事罪」一案。知情人士透露，檢方建議判處張展4至5年...

忍不住？蘇州馬拉松跑者「集體在中學門前小解」 主辦方稱啟動調查

參與馬拉松賽時，大部份跑者會在大會安排的臨時廁所解手。但2日在大陸江蘇蘇州馬拉松活動時，網傳照片顥示，多名參賽跑者疑在當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。