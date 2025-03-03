陸今年規畫2次載人航天任務 拚2030年前登月

大陸「載人航天工程辦公室」3日表示，2025年，相關載人航天工程將紮實推進空間站（太空站）應用與發展、載人月球探測的兩大任務。該辦公室並表示，在2025年，工程規劃了2次載人飛行任務和1次貨運飛船補給任務，執行2次載人飛行任務的航天員（太空人）已選定，正開展相關訓練。

大陸央視3日報導，空間站建成以來，先後完成4次載人飛行、3次貨運補給、4次飛船（太空船）返回任務，5個航天員乘組、15人次在軌長期駐留，累計進行了11次航天員出艙和多次應用載荷出艙，並開展多次艙外維修任務，刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄。同時，亦完成包括2名港澳載荷專家的第4批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研製、《中國空間站科學研究與應用進展報告》（2024年）發布等工作。

先前大陸表示擬選拔訓練巴基斯坦的航天員，成為外籍航天員參與空間站飛行任務的第一步。日前大陸載人航天工程辦公室，已與巴基斯坦「太空與高層大氣研究委員會」，在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德簽署合作協議。

報導也提到，陸、巴雙方將以1年時間完成選拔，巴基斯坦航天員將在大陸接受全方位系統訓練，並根據空間站的飛行任務規劃安排，未來幾年內擇機安排雙方航天員一起進入空間站執行短期飛行任務。

同時，大陸先前也開出「2030年前實現中國人首次登陸月球」目標，報導指，載人月球探測工程登月階段任務，其各項研製建設工作，按計畫穩步推進。

上述內容，包含有長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇登月服（太空衣）、探索載人月球車等主要飛行產品處於初樣研製階段，已取得階段性進展；文昌發射場登月任務相關測試發射設施設備，正有序開展研製建設；測控通訊、著陸場等地面系統已完成總體方案，將陸續開展各項目建設。

報導稱，後續的「船、器、箭、服」等主要飛行產品，將重點開展初樣各項大型試驗。為有效提高研製工作品質與效益，登月任務將持續推動工程數位化研製轉型。