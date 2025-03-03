快訊

德國又發生衝撞！1輛黑色休旅車高速衝向人群 釀1死多傷

陸今年規畫2次載人航天任務 拚2030年前登月

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸今年規劃2次載人航天飛行任務、1次貨運飛船（太空船）補給任務，前者飛行任務的航天員人選已選定。央視網
大陸今年規劃2次載人航天飛行任務、1次貨運飛船（太空船）補給任務，前者飛行任務的航天員人選已選定。央視網

大陸「載人航天工程辦公室」3日表示，2025年，相關載人航天工程將紮實推進空間站（太空站）應用與發展、載人月球探測的兩大任務。該辦公室並表示，在2025年，工程規劃了2次載人飛行任務和1次貨運飛船補給任務，執行2次載人飛行任務的航天員（太空人）已選定，正開展相關訓練。

大陸央視3日報導，空間站建成以來，先後完成4次載人飛行、3次貨運補給、4次飛船（太空船）返回任務，5個航天員乘組、15人次在軌長期駐留，累計進行了11次航天員出艙和多次應用載荷出艙，並開展多次艙外維修任務，刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄。同時，亦完成包括2名港澳載荷專家的第4批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研製、《中國空間站科學研究與應用進展報告》（2024年）發布等工作。

先前大陸表示擬選拔訓練巴基斯坦的航天員，成為外籍航天員參與空間站飛行任務的第一步。日前大陸載人航天工程辦公室，已與巴基斯坦「太空與高層大氣研究委員會」，在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德簽署合作協議。

報導也提到，陸、巴雙方將以1年時間完成選拔，巴基斯坦航天員將在大陸接受全方位系統訓練，並根據空間站的飛行任務規劃安排，未來幾年內擇機安排雙方航天員一起進入空間站執行短期飛行任務。

同時，大陸先前也開出「2030年前實現中國人首次登陸月球」目標，報導指，載人月球探測工程登月階段任務，其各項研製建設工作，按計畫穩步推進。

上述內容，包含有長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇登月服（太空衣）、探索載人月球車等主要飛行產品處於初樣研製階段，已取得階段性進展；文昌發射場登月任務相關測試發射設施設備，正有序開展研製建設；測控通訊、著陸場等地面系統已完成總體方案，將陸續開展各項目建設。

報導稱，後續的「船、器、箭、服」等主要飛行產品，將重點開展初樣各項大型試驗。為有效提高研製工作品質與效益，登月任務將持續推動工程數位化研製轉型。

太空人 巴基斯坦

延伸閱讀

沒人行道好危險！ 新北瑞芳國中圍牆拆除拓寬保安全

宜蘭冬山梅園2期工程動土 預計2年完工提供5萬個納骨位

古坑149甲線跨清水溪橋工程今開工 力拚2028年通車

台中后里七星國小附設幼兒園併活動中心共構工程動工 明年底完工

相關新聞

陸今年規畫2次載人航天任務 拚2030年前登月

大陸「載人航天工程辦公室」3日表示，2025年，相關載人航天工程將紮實推進空間站（太空站）應用與發展、載人月球探測的兩大...

二度被控「尋釁滋事罪」…陸公民記者張展案將開庭 檢方建議量刑4至5年

上海市浦東新區法院據報近期可能開庭審理中國公民記者張展二度被控「尋釁滋事罪」一案。知情人士透露，檢方建議判處張展4至5年...

忍不住？蘇州馬拉松跑者「集體在中學門前小解」 主辦方稱啟動調查

參與馬拉松賽時，大部份跑者會在大會安排的臨時廁所解手。但2日在大陸江蘇蘇州馬拉松活動時，網傳照片顥示，多名參賽跑者疑在當...

CBA明星隊慘輸大學生 球迷：職業球員成軟腳蝦 臉丟大了

2025年CBA（中國男子籃球職業聯賽）全明星周末1日在吉林長春上演兩場星銳賽對決，其中，星銳二年級隊以78：88不敵大...

童話大王認「寫不過AI」鄭淵潔宣布封筆 網：為退休找藉口

以「童話大王」雜誌聞名的當代作家鄭淵潔，近日在一次訪談中談及AI（人工智能）時表示，他曾讓AI用鄭淵潔的手法寫文章，AI...

中超球迷公安前街頭「格鬥」 網酸：國家不缺人才

中超聯賽第二輪焦點戰，1日由上海申花在主場大戰北京國安，吸引近4萬名球迷觀戰，最終雙方以2：2戰平。場上球員戰得火熱，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。