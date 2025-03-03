忍不住？蘇州馬拉松跑者「集體在中學門前小解」 主辦方稱啟動調查

參與馬拉松賽時，大部份跑者會在大會安排的臨時廁所解手。但2日在大陸江蘇蘇州馬拉松活動時，網傳照片顥示，多名參賽跑者疑在當地一所中學校門牌匾前小解，引發網友批評。蘇州馬拉松組委會3日表示強烈譴責，並稱「有關情況目前已通報相關部門，啟動調查程序。」

星島網稱，網傳圖片顯示，多名跑者的小解地點，正對著江蘇省蘇州實驗中學牌匾，另外也有不少人在流動廁所後方小解。有大陸網友批評，流動廁所其實距離中學牌匾數十公尺外的地方，批評主辦方和選手都要向市和學校道歉。

蘇州馬拉松組委會3日稱，就網傳「多名跑者在實驗中學校門處不文明行為」發布情況通報，表示2025蘇州馬拉松期間，關注到有網友通過社交媒體發布影片、圖片，舉報有參賽選手在前往比賽出發區域途中，及在比賽過程中存在「不文明行為」，組委會表示強烈譴責，已通報相關部門、啟動調查程序，希望知情者提供更詳實的資訊。

該中學職員3日上午表示，已注意到有關情況，也會向管理層反映。蘇州市體育局工作人員透露相關部門正在調查處理。