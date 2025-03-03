打擊電詐！ 央視：遣返妙瓦底陸籍嫌犯逾620人

大陸官媒央視3日報導，近期中國大陸、緬、泰有關部門開展一系列聯合打擊跨國電詐犯罪行動，成功遣返緬甸妙瓦底地區陸籍涉詐犯罪嫌疑人逾620人。

報導提到，2月28日，中國大陸和緬、泰有關部門，在泰國曼谷召開聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪部級協調會議，就進一步聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪問題，深入交換意見、取得一系列共識。

會議稱，當前跨國電信網路詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。三方有關部門要進一步深化國際執法合作，加大打擊力度，積極有效應對此類犯罪高發態勢，最大限度壓縮犯罪團伙生存空間，共同鏟除毒瘤，堅決保護各國公民人身財產安全。

會議也提到，該會議是共同打擊跨國電詐犯罪執法合作重要階段性成果。三方要深入落實聯合打擊電信網路詐騙犯罪的共識，建立常態化協調機制，加強資訊共享，持續開展遣返工作、完善流程，同時加強與其他國家執法合作，共同維護地區和平安寧。

上月25日，泰國總理佩通坦舉行內閣會議進一步討論打擊電詐措施，並宣布切斷邊境可疑通訊和網路訊號。也稱泰國將繼續與中國大陸、緬甸加強合作對話，確實解決電詐問題。