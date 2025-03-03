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打擊電詐！ 央視：遣返妙瓦底陸籍嫌犯逾620人

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2月28日，中國大陸和緬甸、泰國有關部門在泰國曼谷召開聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪部級協調會議。（圖／截自央視新聞客戶端）
2月28日，中國大陸和緬甸、泰國有關部門在泰國曼谷召開聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪部級協調會議。（圖／截自央視新聞客戶端）

大陸官媒央視3日報導，近期中國大陸、緬、泰有關部門開展一系列聯合打擊跨國電詐犯罪行動，成功遣返緬甸妙瓦底地區陸籍涉詐犯罪嫌疑人逾620人。

報導提到，2月28日，中國大陸和緬、泰有關部門，在泰國曼谷召開聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪部級協調會議，就進一步聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪問題，深入交換意見、取得一系列共識。

會議稱，當前跨國電信網路詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。三方有關部門要進一步深化國際執法合作，加大打擊力度，積極有效應對此類犯罪高發態勢，最大限度壓縮犯罪團伙生存空間，共同鏟除毒瘤，堅決保護各國公民人身財產安全。

會議也提到，該會議是共同打擊跨國電詐犯罪執法合作重要階段性成果。三方要深入落實聯合打擊電信網路詐騙犯罪的共識，建立常態化協調機制，加強資訊共享，持續開展遣返工作、完善流程，同時加強與其他國家執法合作，共同維護地區和平安寧。

上月25日，泰國總理佩通坦舉行內閣會議進一步討論打擊電詐措施，並宣布切斷邊境可疑通訊和網路訊號。也稱泰國將繼續與中國大陸、緬甸加強合作對話，確實解決電詐問題。

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