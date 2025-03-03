首位AI兒科醫生 在京上崗

大陸首個AI（人工智慧）兒科醫生近日在北京兒童醫院「上崗」，與13名專家共同完成疑難病例會診。

會診當天，來自耳鼻咽喉頭頸外科、腫瘤外科、腫瘤內科、神經外科、神經內科、精神科等科室的13名知名專家，圍繞一名8歲患兒的病情展開縝密討論。患兒出現抽動症狀並持續三周，兩周前發現顱底腫物。由於病因複雜，患兒先後就診於多家醫院，得到的診斷結果並不一致。為此，家長帶孩子來到兒童醫院，希望能進一步明確診斷。

專家們詳細查閱了孩子的就診紀錄，並詢問了病史。經過認真討論，認為患兒的顱底腫物可能是皮樣囊腫或腫瘤，需要進行局部磁共振評估。腫物本身與抽動症狀無直接關聯，專家建議盡快完善增強磁共振檢查。與以往不同的是，這次會診還多了一位「神祕專家」—兒童醫院依託北京市重點實驗室，聯合科技公司研發的AI兒科醫生。會診過程中，工程師將患者的主訴和病歷資料輸入模型後，AI兒科醫生給出了與專家組會診結果高度吻合的建議。

「這是一款專家型AI兒科醫生，可擔任專家的臨床科研助理。」兒童醫院院長倪鑫介紹，「上崗」的AI兒科醫生是該院正在研發的兒童健康大模型系列產品之一，它整合了該院300多名知名兒科專家的臨床經驗和數十年的高品質病歷資料，通過結構化臨床推理範式訓練，構建覆蓋兒童常見病與疑難病症的立體化知識體系，「它能幫助醫生快速獲取最新科研成果和權威指南，輔助醫生進行疑難罕見病的診斷和治療，提升臨床決策效率」。