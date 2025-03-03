兩岸青年電競對決 台灣DCG戰隊奪冠

2025兩岸青年電競嘉年華於3月1日在蘇州相城拉開帷幕，本次賽事兩岸逾百名選手參與賽事，其中台灣大學生組成7支實力強勁的電競戰隊赴蘇州，與當地大學生隊伍同台切磋，展開一場兩岸青年電競的巔峰對決。

當日上午，電競嘉年華主賽事正式啟動，兩岸隊伍於會場中，見證競技賽事的「戰鼓」敲響。新北市體育總會名譽理事長黃志雄致詞表示，多年來兩岸電競產業各自蓬勃發展，此次活動讓兩岸選手能夠相互了解、取長補短，透過活動能夠讓青年在競技場上相互砥礪，享受比賽與交流的樂趣，「電子競技不僅是一項競技運動，更是一座促進文化交流與技術進步的橋梁」。

本次賽事以《英雄聯盟》為主遊戲，採用單局淘汰賽制進行，通過抽籤決定比賽順序，現場氣氛緊張萬分，選手們在遊戲「峽谷」中一決勝負。弘光獵鷹戰隊井同學表示，每一次比賽都是新的挑戰，「最重要的是，我們透過這次機會認識來自不同地方的朋友，分享彼此對電競的熱愛」。

經過三輪激戰後，由台灣隊伍DCG戰隊獲得冠軍。其中，在戰隊中負責打野的隊員吳同學表現亮眼，他表示到蘇州參賽後，發現對手都很強，獲得冠軍很驚訝，「無論台上或台下，對手的態度與實力都相當好，很值得自己學習」。

「蘇州是一個電競氣氛很濃的地方。」DCG戰隊成員郭同學表示，自己是第一次來蘇州，透過活動走訪了蘇州的電競基地，感覺相當好。對於戰隊在賽事拔得頭籌，他認為，雖然贏了比賽很開心，但更開心的是能夠到當地交流、跟別的隊伍比賽，對自己而言學習到很多，是滿好的機會。

本次獲得亞軍的教務處戰隊，是由蘇州大學生們組隊而成，隊員張同學表示，「跟台灣的同學打遊戲、交朋友是一件很美好的事情，希望能有更多機會跟大家聚在一起玩」。

「打遊戲最主要就是互相要了解，才會互相配合。」弘光獵鷹戰隊領隊彭經理帶領團隊前來參賽，他認為電競是能夠讓青年加速交流的方式之一，「除了賽事之外，我也希望藉由這次來蘇州的機會，能夠讓隊員們了解到更多當地的地理文化、歷史古蹟，學習到更多的事物」。