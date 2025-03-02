培養「AI+」人才 北京清華大學將擴招學士並成立新書院

在舉國衝刺發展人工智慧（AI）產業的浪潮下，北京清華大學決定適度擴招大學部學生並成立新的通識書院，聚焦培養人工智慧與多學科交叉的「AI+」複合型人才。

新華社2日報導，清華大學決定有序適度擴大本科（學士）招生規模，2025年擬增加約150名本科生招生名額，同時將成立新的本科通識書院，著力培養人工智慧與多學科交叉的複合型人才，提升創新人才需要培養。據悉，新增的本科生名額將進入新成立的書院學習。

報導指出，人工智慧正與社會加速融合，也為高等教育帶來機會。當前，清華大學正深入推動人工智慧相關專業人才培養，以期為「國家高水平科技自立自強」提供有力人才支撐，此次擴招本科生及成立新書院就是其中的重要措施。

報導稱，新成立的本科通識書院將匯集清華大學優勢學科資源，突顯人工智慧技術在教育教學、科研創新中的驅動作用，立足人工智慧與多元學科交叉融合，著力探索人工智慧賦能教育教學範式（模式），以培養具有深厚人工智慧素養、掌握人工智慧技術、具備突出創新能力的複合型人才。校方將在人才培育體系優化、師資建立、教學資源配置等方面同步發力，對此予以保障。

清華大學教務處相關負責人指出，目前該校已在人工智慧人才培養和人工智慧賦能教育方面取得階段性成果。首批已有117門試辦課程、147個教學課程進行人工智慧賦能教學實踐，開發出智慧助教、備課輔助、智慧批改等多種功能場景，同時也為學生配備人工智慧學習助理並持續升級，為學生建構個人化學習環境。

目前該校也正建置人工智慧輔修專業/證照項目，打造38門人工智慧類通識課程，幫助學生更了解掌握人工智慧相關知識。