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上海連兩日創史上最熱3月初 但即將一夕回到冬天

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海周末兩天氣溫都飆升至150年來最熱的3月初，街頭不少人已經開始穿起短袖衣服。（中新社）
上海周末兩天氣溫都飆升至150年來最熱的3月初，街頭不少人已經開始穿起短袖衣服。（中新社）

上海今天又熱到破紀錄。據《澎湃新聞》報導，3月2日14時50分，上海市徐家匯站氣溫達到28.6℃，再次刷新前一天才衝破的3月初最高氣溫紀錄。寶山、嘉定、青浦、閔行、松江站更突破29℃。

報導稱，3月第一天14時許，上海市徐家匯站氣溫達到28.0℃，而今天比前一天還高出0.6℃，連續兩天打破徐家匯觀測站建站以來3月初最高氣溫紀錄，成為150多年以來最熱的3月初。

根據上海市氣象服務中心消息，徐家匯站有正式氣象記錄以來，2月26日至3月5日期間，最暖的一天出現在1921年2月27日，最高溫達到28.5℃。今天的氣溫已經破了這一紀錄。

不過，中國北方有一股較強冷空氣正在南下，其前鋒已經到達華東北部，預計2日夜裡將開始影響上海，上海很快就會從「夏天」回到「冬天」。

據上海中心氣象台預報，2日夜裡隨著江淮氣旋東移，上海將轉為陰局部地區有小雨的天氣。明天（3日）會是本輪降水的巔峰，全天陰有時有陣雨，局部累積雨量可達中到大雨。

同時，氣旋也將引導冷空氣南下，導致氣溫驟跌，周一上海最高氣溫將陡降至13℃，跌幅高達15℃，最低氣溫也會跌回10℃，全天又濕又冷。而且這波冷空氣維持的時間較長，全周工作日的氣溫難有好轉，預計只有5~10℃。

上海 氣溫 高溫

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