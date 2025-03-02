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《哪吒2》等片遭盜錄傳播 陸抓獲逾40人、刪229萬連結

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）在大陸票房破人民幣百億元，但也遭到多地不肖人士在院線盜錄、傳播盜版。圖為貴陽一家電影院日前正在放映哪吒2。（新華社）
大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）在大陸票房破人民幣百億元，但也遭到多地不肖人士在院線盜錄、傳播盜版。圖為貴陽一家電影院日前正在放映哪吒2。（新華社）

大陸官方近日打擊電影偷拍盜錄、非法傳播行為。新華社2日稱，自1月以來，大陸國家版權局、國家電影局等相關部門，聯合部署開展第7次院線電影版權保護專項行動。截至2月20日，查辦涉春節檔電影侵權盜版案件22起，抓獲偷拍盜錄、違法傳播人員40餘人，推動網路刪掉春節檔電影侵權連結229.57萬條。

遭盜錄非法傳播的電影，包含最近熱門的《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）、《熊出沒．重啟未來》、《封神第二部：戰火西岐》、《蛟龍行動》、《射雕英雄傳：俠之大者》等。

報導提到，還有外籍人員涉案。如在北京順義某外籍人員盜錄傳播院線電影，據國家版權局移轉線索，北京市版權執法部門查辦，經查2024年12月以來，某外籍人員受境外盜版團夥指使，在北京某影院盜錄《毒液：最後一舞》、《焚城》透過網路空間傳播，該外籍人員已遭北京市文化市場綜合執法總隊立案查處。

同時，在廣東湛江，李某等盜錄傳播春節院線電影，據國家版權局移轉線索，廣東省湛江市版權執法部門查辦該案，經查於1月30日，李某等5人透過網路銷售盜版影片，先後在廉江某影院盜錄《唐探1900》、《哪吒之魔童鬧海》並透過網路空間傳播，目前李某等5人，已遭廉江市文化市場綜合執法支隊立案查處。

另據網路巡查線索，浙江金華公安機關偵破任某等傳播院線電影，經查嫌犯任某等人建立盜版網站、App，傳播侵權盜版《哪吒之魔童鬧海》、《封神第二部：戰火西岐》等電影，涉案金額逾人民幣1,400萬元，目前已抓獲嫌犯11名。

在安徽則是偵破唐某嫌疑人等建立盜版影視網站、App，傳播盜版《哪吒之魔童鬧海》等電影，涉案金額人民幣1,200餘萬元，已抓獲嫌犯10人；重慶公安機關則偵破周某透過網路平台蒐集客戶訂單，加工侵權盜版《哪吒之魔童鬧海》等影視，製作存有侵權盜版影視作品的U盤（隨身碟）銷售牟利，涉案金額達人民幣530餘萬元，已抓獲嫌犯5名。

偷拍 哪吒 網路 電影

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