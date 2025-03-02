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歌曲曾被指暗諷北京時局！歌手刀郎以成都人大代表亮相

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
前年以一曲「羅剎海市」翻紅的大陸歌手刀郎，近日首次以成都市人大代表身分公開亮相。（圖／取自南方+）
前年以一曲「羅剎海市」翻紅的大陸歌手刀郎，近日首次以成都市人大代表身分公開亮相。（圖／取自南方+）

前年以一曲「羅剎海市」翻紅的大陸歌手刀郎，近日在成都市十八屆人大三次會議期間，以成都市人大代表的身分出席會議並公開受訪，表示將持續關注成都音樂之都的建設。

刀郎2023年推出新歌「羅剎海市」後，不到兩周就在全球累積超過80億次播放量，這首取材自「聊齋誌異」的歌曲寫道：「那馬戶不知道他是一頭驢／那又鳥不知道他是一隻雞／豈有畫堂登豬狗／哪來鞋拔作如意」，晦澀的歌詞引發廣大討論。

有人指稱是在反擊曾批評其作品的樂壇前輩，包含那英、汪鋒等人，也有評論稱歌曲是以古諷今，暗諷當前北京當局「黑白顛倒的統治」，甚至是宣洩對大陸領導人習近平的不滿，不過刀郎本人皆未對傳言作出回應。刀郎翻紅以後，音樂生涯站上巔峰，去年全年共舉辦了至少14場演唱會。

成都市十八屆人大三次會議2月26日至3月1日召開，本名羅林的刀郎首次以成都市人大代表身分亮相。他受訪時表示，成都的音樂基因與開放氛圍，正吸引全球目光。「成都的音樂氛圍很濃，人才也特別多，現在音樂產業的環境非常好。我會持續關注成都音樂之都的建設，為音樂產業的發展作出我的貢獻。」

公開資料顯示，刀郎，本名羅林，1971年6月出生於四川省內江市資中縣，歌手、詞曲作者、音樂製作人。

根據「成都人大」微信公眾號去年12月30日發布的公告，武侯區人大常委會補選羅林為成都市第十八屆人民代表大會代表。成都市第十八屆人大常委會同意代表資格審查委員會的審查報告，確認代表資格有效。

人大常委會 音樂

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