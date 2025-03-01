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方大同離世…最後自拍照未見病容 死訊前12小時歌迷收到親簽賀卡
神隱多時去年曾宣布復出的歌手方大同，其自創音樂品牌在3月1日中午發聲明，指方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。翻查其社交網，方大同在2月13日最後發文，轉載自己新歌並留言：「我也覺得挺浪漫的」，未見異樣，死訊傳出後消息震驚各界。
2月13日方大同亦有在FACEBOOK發文並上傳近照，以英文留言：「在此向大家致以遲來的農曆新年祝福！祝大家身體健康、事業有成！在YT上查看導演@3dwich 的《那沙漠裡的水Oasis》的最新音樂影音！非常感謝您提出各種令人愉悅的小想法和細節並製作如此可愛的影片。」雖然面容消瘦但未見病態。
方大同歌迷會在死訊傳出前一晚，2月28日曾發文，指歌迷會收到方大同親筆簽名賀卡：「小約約管理組的一位小夥伴今年迎來了人生的重大時刻，步入了婚姻殿堂，非常感謝有心的大同專程寄來的賀卡，與偶像情誼的雙向奔赴，讓追星這件事更有意義。再次祝福有情人終成眷屬～」卡片上寫上：「Congratulations along with joyful wishes!」簽名下寫全FEB 2025，惜已為永訣。
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文章授權轉載自《香港01》
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