快訊

他買節能電器做錯「1件事」退稅金被沒收 國稅局給解釋

幼兒園校車3名5歲女童被燒死 目擊者：不只一次起火「司機繼續開」

香港01／ 撰文：許祺安
2月27日上午，安徽省淮南市壽縣炎劉鎮金色童年幼兒園一輛校巴，在接學生前往幼兒園途中突然起火，3名女童被燒死。（影片截圖）
2月27日上午，安徽省淮南市壽縣炎劉鎮金色童年幼兒園一輛校巴，在接學生前往幼兒園途中突然起火，3名女童被燒死。（影片截圖）

2月27日上午，安徽省淮南市壽縣炎劉鎮金色童年幼稚園一輛校巴，在接學生前往幼稚園途中突然起火，3名女童被燒死。當地殯儀館證實稱，已經接收到3名孩童的遺體。家屬則表示，死者均為女孩，年齡都在5歲左右。

3名5歲女童不幸罹難。（微博）
3名5歲女童不幸罹難。（微博）

死者的父親邵先生表示，這輛接學生上學的校巴比較破舊，而且他聽現場目擊者說，該校巴已不只一次在行駛途中起火，「第一次起火的時候，司機滅了火，還繼續往前開」，後續才發生大火。

邵先生表示，昨天早上8點左右，他送孩子第一個上了校巴，後續校巴去接其他孩子，在前往幼兒園途中，大概在8時半校巴起火。起火時他5歲的女兒在校巴上，沒有被救下來。

網傳影片可見，一輛校巴被燒至只剩漆黑的車架，現場有大火和濃煙，多名學生被安排在道路旁等待，學生數量目測超過20人，不過根據校巴車身標註的核載人數都是19人，而且家長們還在幼稚園的一輛校巴上發現一瓶滅火器已經過期。

據了解，壽縣警方2月17日才發文表示為開學季進行了「校巴大檢查」。2月28日上午，多名家長前往炎劉鎮金色童年幼兒園向園方了解情況，幼兒園目前還是正常開學。

幼稚園學童被疏散到一旁。（影片截圖）
幼稚園學童被疏散到一旁。（影片截圖）

延伸閱讀：

泰國校巴路上陷火海 官員：或多達25死　泰媒：至少10幼童亡

山東中學門口校巴衝撞人群已致11死13傷 死者包括6家長5學生

文章授權轉載自《香港01》

女童 幼兒園 幼稚園 火燒車 遺體

相關新聞

陸科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎 不可逆關鍵是它

北京大學科研團隊最新研究發現，腫瘤細胞產生的細胞因子MIF是致使患者脂肪組織生成能力「不可逆轉」下降，並促進病症發展的「...

上海好熱！氣溫高達28℃ 150多年以來最熱的三月初

台灣在和平紀念日連續假期這幾天溫暖如夏，上海也遇上好天氣，上海徐家匯觀測站1日下午兩點多氣溫達28.0℃，是150多年以...

幼兒園校車3名5歲女童被燒死 目擊者：不只一次起火「司機繼續開」

2月27日上午，安徽省淮南市壽縣炎劉鎮金色童年幼稚園一輛校巴，在接學生前往幼稚園途中突然起火，3名女童被燒死。當地殯儀館證實稱，已經接...

兩會前秀司法成果？ 拐17童、殺女法官的兇手都被處死

因拐賣17名兒童被判處極刑的人販余華英，經最高法院核准，於昨天執行死刑；當年被她拐帶的受害人楊妞花昨在直播中得知此事，激...

川普推500萬美元換綠卡 小紅書博主分析：吸引不了中富豪

美國總統川普日前表示將推出「金卡」簽證，將外國人投資移民門檻提高至500萬美元。該消息迅速引發中國有意移民群體關注，有高...

疑遭港府封鎖 海外港人雜誌「如水」7月休刊

由黃台仰、張崑陽等在海外港人創辦的中文實體雜誌「如水」，2月27日突然透過社交媒體宣布今年7月起休刊，並即日解散編委會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。