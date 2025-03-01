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上海好熱！氣溫高達28℃ 150多年以來最熱的三月初

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海徐家匯觀測站1日下午兩點多氣溫達28.0℃，是150多年以來最熱的三月初。（圖／取自澎湃新聞）
上海徐家匯觀測站1日下午兩點多氣溫達28.0℃，是150多年以來最熱的三月初。（圖／取自澎湃新聞）

台灣在和平紀念日連續假期這幾天溫暖如夏，上海也遇上好天氣，上海徐家匯觀測站1日下午兩點多氣溫達28.0℃，是150多年以來最熱的三月初。

上海市氣象局1日發布官方微博指出，3月1日14時許，上海市徐家匯站氣溫達到28.0℃，打破徐家匯觀測站建站以來三月初最高氣溫紀錄，是150多年以來最熱的三月初。

澎湃新聞報導，根據上海市氣象服務中心此前消息，徐家匯站有正式氣象記錄以來，2月26日至3月5日期間，最暖的一天出現在1921年2月27日，最高氣溫達28.5℃，其次是1966年3月2日的27.4℃。

上觀新聞報導，上海中心氣象台首席預報員馬曉星指出，這波回暖一方面是影響大陸的冷空氣勢力偏弱，二是西南暖濕氣流比較活躍；上海市氣象局服務首席鄔銳表示，這兩天最高氣溫可能要達26-27℃，是近期的較高點，這在歷史上也是相對比較罕見的。

氣象預報顯示，3月2日上海的氣溫依舊在高位，預計最高氣溫可衝向27-28℃，繼續向氣象紀錄發起強有力的衝擊。

上海 氣溫

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