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中國證監會：暫不具備設立重慶證券交易所條件

中央社／ 台北1日電

中國證監會表示，目前暫不具備設立重慶證券交易所條件，現有上海、深圳、北京3家證券交易所，其在成都、重慶地區也有市場基地，可為西部地區提供直接便利資本市場服務。

中國證監會於2月28日發布訊息表示，去年全國兩會建議提案辦理工作完成，共計424件，包括人大議案、建議案202件；政協提案222件。對於「關於推動金融鏈產業鏈融合促進東西協作發展的提案」，目前暫不具備設立重慶證券交易所條件。

據澎湃新聞1日報導，中國證監會對於「關於推動金融鏈產業鏈融合促進東西協作發展的提案」回應，目前有上海、深圳、北京3家證券交易所，全面實行註冊制後，多層次資本市場體系清楚，可滿足不同行業、不同類型、不同成長階段企業需求。

「目前暫不具備設立重慶證券交易所條件」，中國證監會表示，上海、深圳、北京3家證券交易所在成渝地區（指成都、重慶）均有市場基地，可為西部地區提供直接便利的資本市場服務，發揮服務實體經濟的高品質發展重要作用。

中國證監會強調，證券交易所的新設立需要系列內、外部條件支持，必須充分考慮與現有市場體系的銜接、協調，實現與現有證券交易所的錯位發展和競爭，避免重複建設和資源浪費，所以目前暫不具備設立重慶證券交易所條件。

關於新設立重慶證券交易所的支持意見包括促進東西協作與區域經濟協調發展、支持產業鏈與金融鏈加強融合。重慶是中國西部區域重要的經濟與金融中心，也具備產業基礎，在地設立一家證券交易所將能有效促進資本市場與地方產業鏈對接，發揮金融力量對於實體經濟的支持。

北京 實體經濟 資本市場

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