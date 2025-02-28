大陸工信部換將 遼寧省長李樂成接任部黨組書記

大陸高層官員傳出異動，最新消息顯示，遼寧省長李樂成調任中共工信部黨組書記，原黨組書記金壯龍則免去兼任的職務。

大陸工信部旗下「工信微報」指出，2025年2月28日下午，「中央組織部有關負責同志出席工業和信息化部領導幹部會議，宣布中央決定」，其中，李樂成任工業和信息化部黨組書記，免去金壯龍的工業和信息化部黨組書記職務。

公開資料顯示，金壯龍生於1964年3月，他曾長期在軍工系統任職，現任中共二十屆中央委員，工業和信息化部部長。

而李樂成原為遼寧省省長，同樣具有中共二十屆中央委員身分，他生於1965年3月，曾任湖北省荊門市委常委、宜昌市長、襄陽市委書記、湖北省副省長、遼寧省副省長。

目前大陸遼寧省政府官網尚未宣布有省長異動的消息。

今年1月22日至24日，中共總書記習近平在遼寧省委書記郝鵬和省長李樂成陪同下，前往葫蘆島、瀋陽、本溪等地，深入農村、市場、社區、企業考察，並送上關懷和祝福。當時習近平指出，遼寧工業體系比較完備，要統籌傳統產業轉型升級和戰略性新興產業培育壯大，加快建設現代化產業體系。傳統產業要強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，不斷提升核心競爭力。