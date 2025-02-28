養老機器人 大陸首定國際標準出爐

中國國家市場監管總局表示，國際電工委員會（IEC）近日正式發佈由中國牽頭制定的養老機器人國際標準（IEC63310《互聯家庭環境下使用的主動輔助生活機器人性能準則》）。

該項標準依據老年人生理和行為特點，為各類養老機器人的產品設計、製造、測試和認證等提供基準，將引領全球養老機器人產業健康發展。

中新社報導，該項標準聚焦互聯家居環境中老年人在日常生活、健康護理等各個方面的需求和特徵，基於老年用戶所需的輔助支持水平，提出養老機器人的功能和性能分類。

除了無障礙、能耗和噪聲等通用要求以外，還對養老機器人提供的健康狀況和緊急情況監測服務，與家人及醫護人員的通信支持，外出和助行等分別提出了技術要求。

世界衛生組織數據顯示，預計2050年全球60歲以上人口數量將達21億，其中包括4.26億80歲以上的老年人。隨著年齡增長，老年群體在感知、體力和認知等方面，將不同程度地出現功能衰減甚至失能。養老機器人的出現不僅可以減輕社會和家庭對老年人的照料負擔，還可支持老年人獨立居家高質量生活。

市場監管部門相關負責人表示，該項標準的發佈將引導養老機器人製造商精準聚焦老年人的生理心理特點及需求，進行養老機器人產品的設計開發，提昇產品質量水平，進一步增強老年人融入社會的能力。同時，標準的實施還將進一步引領打造養老機器人產業新賽道，助力創建全球經濟增長的新曲線。