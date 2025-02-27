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陸職業棋手被抓到偷帶手機用AI作弊 遭禁賽8年

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸圍棋協會近日發現有選手偷帶手機進入比賽會場，並使用AI軟體作弊。圖非當事人。（圖／取自中國圍棋協會）
大陸圍棋協會近日發現有選手偷帶手機進入比賽會場，並使用AI軟體作弊。圖非當事人。（圖／取自中國圍棋協會）

大陸圍棋協會26日發布通報指出，大陸職業棋手秦思玥近日在參加全國圍棋錦標賽時被發現攜帶手機，並使用人工智慧軟體作弊。協會最終決定禁止其參加大陸圍棋協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動 8 年

大陸圍棋協會的通報顯示，2024年12月15日，現年19歲的職業棋手秦思玥在參加大陸全國圍棋錦標賽（個人）女子組第九輪比賽時，被裁判賽中例行抽檢發現攜帶手機，並在手機上使用人工智慧軟體。

官方查看當日賽場影片，聽取現場裁判、棋手、工作人員證言，證實秦思玥當天凌晨進入賽場藏匿手機，並在比賽過程中作弊，藐視賽場紀律，被詢問有關事實時存在隱瞞行為，情節嚴重。

通報指出，為正風肅紀，維護行業風氣，根據相關規定，綜合考慮違規事實情節及本人態度，經大陸圍棋協會紀律與道德工作委員會研究決定，對秦思玥處以撤銷職業段位、取消2024年全國圍棋錦標賽（個人）成績的處罰，禁止其參加大陸圍棋協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動 8 年。

通報最後強調，競賽的公平公正是行業的生命線，面對圍棋人工智慧發展的新形勢，大陸圍棋協會一直嚴肅對待、嚴謹調查、嚴格處理各類賽風賽紀問題，未來將持續深化以案為鑒，完善賽場管理與反作弊工作。

AI 圍棋 職業 裁判

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