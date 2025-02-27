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港府調整經濟及財政政策 不再倚賴土地收入

中央社／ 香港27日電

香港財政司司長陳茂波今天在立法會上強調，政府今後不應該再倚賴出售土地作為財政收入主要來源；過去數十年來，土地買賣一直在香港經濟結構及財政收入中扮演重要角色，陳茂波的言論，明顯改變了這個經濟模式。

陳茂波早上出席立法會答問大會，就其昨天發表的年度財政預算案接受質詢，期間有議員詢問，新的預算案較著重離境稅等，而非傳統的土地收入，同時指出土地收入等是香港難以取代的主要收入。

陳茂波回應說，過去賣地收入是政府最主要收入來源之一，用以支持其他發展，但也因此造成房價飆升、市民生活壓力巨大；就政府而言，「我們不再希望特區過分倚賴地價收入，我們要發展經濟，從利得稅、薪俸稅，各方面收入更為重要」。

他表示，在土地方面，香港最重要的是有足夠的土地供應、足夠公民營房屋供應、市民能夠負擔，「住得到、住得好，這是我們的目標」。

60、70年代，香港經濟起飛，當時經濟主要倚靠製造業；80年代中後期，當中國大陸改革開放後，大批香港工廠轉移到大陸發展，香港經濟隨之轉型，房地產、金融和旅遊業成為經濟主要支柱，而賣地也成為政府財政收入的主要來源。

近年來，港府致力發展創新科技業，同時強調鞏固和強化傳統的金融業和旅遊業，相對少著墨房地產，如今陳茂波強調不應再倚靠賣地作為主要收入，似乎反映出港府的經濟發展方向出現了重要變化。

立法會 經濟發展 香港

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