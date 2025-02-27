盼兒女成家立業 婚戀希望在北京相親角萌芽

2024年中國結婚對數創下自1980年以來新低，但數據沒反映出來的是，在一胎化政策下生長的獨生子女，其單身狀態成為父母的擔憂。家長期待兒女「找個伴」的希望，每週都在北京的公園相親角中萌芽。

週末在北京的玉淵潭、中山公園中，有一群不畏寒風的中年人，裹著層層厚重衣物來到公園。有人手上拿著列有自家兒女條件的紙張，給同樣在這穿梭的叔叔、阿姨，對照是否與自家兒女條件匹配。

若是有年輕人來相親角，叔叔、阿姨必定開口先問年紀，「姑娘，幾年生的啊」，年紀符合才會詢問是否有北京戶口、有車有房，經濟條件成為是否進一步認識的先決條件。

來到相親角的父母大多都僅育有一名兒女，擔心兒女未來沒有對象相互扶持，因此來到相親角尋覓良人。

一名來到北京中山公園相親角的母親表示，3年前女兒才24歲，認為婚嫁之事不急，但轉眼間就快28歲，女兒覺得婚嫁之事順其自然，但她惦記家裡只有一個女兒，心裡總著急她老了後沒人陪。

這名母親表示，希望女兒有事時能有另外一半幫忙，不然平常還是得靠父母。不過，她也表示，兒女結婚後依然有很多事情需要擔憂，包括在北京買房的開銷，「只靠年輕人的工資挺難的」。

一名住在北京的父親表示，他從一年前開始幫28歲的兒子找對象，他認為孩子在沒有穩定對象前，身為父親的他都有義務幫兒子找尋對象，他到相親角是為了當面見到對方父母或本人，「聊到一塊才有下一步，提高兒子找對象的成功率」。但他也坦言，「在相親角找對象難，彷彿是大海撈針」。

相親角中，也有仲介將滿滿的資料放在地上，一旦有人駐足，便將合適對象介紹給前來詢問的父母。一名仲介表示，現在結婚率普遍較低，是受到整個時代跟文化因素的影響，北京結婚率比其他地方更低，則是因為資源較稀少，房子少、房價高就是原因之一。

除了透過仲介、父母來尋找對象，也有年輕人趁假日來這認識同齡人，直接跟潛在對象交流、互動，對他們而言是一種保障。一名北漂11年的男性表示，來到這碰碰運氣，若是遇到印象不錯、年紀相仿的女性，便會上前交代家裡情況，詢問是否符合女方條件，但目前仍沒有找到合適的對象。

一名50幾歲的先生表示，他來到公園自薦好幾年了，這幾年在相親角認識挺多人，但他認為，相親角充斥人品有問題或想騙錢的人，在這不容易遇到好對象，但因為沒有別的交友管道，只能來這碰碰運氣。