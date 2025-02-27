快訊

走進敘利亞難民營：巴勒斯坦人面目全非的記憶

陳啓昱任董事長薪資領逾2千萬 卻讓台鹽虧數億…檢求刑12年

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

聽新聞
0:00 / 0:00

盼兒女成家立業 婚戀希望在北京相親角萌芽

中央社／ 北京27日電
圖為北京玉淵潭公園相親角。中央社
圖為北京玉淵潭公園相親角。中央社

2024年中國結婚對數創下自1980年以來新低，但數據沒反映出來的是，在一胎化政策下生長的獨生子女，其單身狀態成為父母的擔憂。家長期待兒女「找個伴」的希望，每週都在北京的公園相親角中萌芽。

週末在北京的玉淵潭、中山公園中，有一群不畏寒風的中年人，裹著層層厚重衣物來到公園。有人手上拿著列有自家兒女條件的紙張，給同樣在這穿梭的叔叔、阿姨，對照是否與自家兒女條件匹配。

若是有年輕人來相親角，叔叔、阿姨必定開口先問年紀，「姑娘，幾年生的啊」，年紀符合才會詢問是否有北京戶口、有車有房，經濟條件成為是否進一步認識的先決條件。

來到相親角的父母大多都僅育有一名兒女，擔心兒女未來沒有對象相互扶持，因此來到相親角尋覓良人。

一名來到北京中山公園相親角的母親表示，3年前女兒才24歲，認為婚嫁之事不急，但轉眼間就快28歲，女兒覺得婚嫁之事順其自然，但她惦記家裡只有一個女兒，心裡總著急她老了後沒人陪。

這名母親表示，希望女兒有事時能有另外一半幫忙，不然平常還是得靠父母。不過，她也表示，兒女結婚後依然有很多事情需要擔憂，包括在北京買房的開銷，「只靠年輕人的工資挺難的」。

一名住在北京的父親表示，他從一年前開始幫28歲的兒子找對象，他認為孩子在沒有穩定對象前，身為父親的他都有義務幫兒子找尋對象，他到相親角是為了當面見到對方父母或本人，「聊到一塊才有下一步，提高兒子找對象的成功率」。但他也坦言，「在相親角找對象難，彷彿是大海撈針」。

相親角中，也有仲介將滿滿的資料放在地上，一旦有人駐足，便將合適對象介紹給前來詢問的父母。一名仲介表示，現在結婚率普遍較低，是受到整個時代跟文化因素的影響，北京結婚率比其他地方更低，則是因為資源較稀少，房子少、房價高就是原因之一。

除了透過仲介、父母來尋找對象，也有年輕人趁假日來這認識同齡人，直接跟潛在對象交流、互動，對他們而言是一種保障。一名北漂11年的男性表示，來到這碰碰運氣，若是遇到印象不錯、年紀相仿的女性，便會上前交代家裡情況，詢問是否符合女方條件，但目前仍沒有找到合適的對象。

一名50幾歲的先生表示，他來到公園自薦好幾年了，這幾年在相親角認識挺多人，但他認為，相親角充斥人品有問題或想騙錢的人，在這不容易遇到好對象，但因為沒有別的交友管道，只能來這碰碰運氣。

北京 父母 相親

延伸閱讀

在任期間絕不會發生中國以武力奪取台灣？ 川普拒答：從未對此評論

汪小菲來台6天足不出戶　被爆在家「與S媽打官司」

呼應北京 香港未來經濟發展重點在新質生產力

北京財政撥款谷愛凌訓練經費逾2億元 引熱議

相關新聞

盼兒女成家立業 婚戀希望在北京相親角萌芽

2024年中國結婚對數創下自1980年以來新低，但數據沒反映出來的是，在一胎化政策下生長的獨生子女，其單身狀態成為父母的...

上海相親角20年見證時代變化 婚姻吸引力仍在

選擇結婚的中國人每年都在減少。約有20年歷史的上海人民公園相親角見證了這個時代之變，不變的則是仍有一群人堅持對婚姻的信仰...

昆明青旅限18-20歲入住還酸老婦女 平台怒下架、退錢

雲南昆明一家青年旅舍因「僅限18至20歲客人入住」的規定引發網友關注。一名不符合年齡要求的李女士稱，她在某平台預訂後被拒...

堵空橋填資料…吉祥航空發過期堅果 被控賠償千元換保密

吉祥航空出包了，近日有網友爆料，由烏魯木齊飛往上海虹橋的航班提供過期的堅果包，乘客發現後雖承諾給予每人1000元（人民幣...

催生… 政協委員提案男女法定婚齡降至18歲 網批徹底瘋狂

中國官方催生催結婚，在全國兩會召開前夕，全國政協委員、中國科學院院士陳松蹊提案建議，將法定婚齡從男性22歲、女性20歲，...

全斗煥vs.天安門 一場足球退賽風波 背後竟是「玩不起」

中超球隊「山東泰山」原定2025年2月19日在亞足聯冠軍精英聯賽（AFC Champions League Elite）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。