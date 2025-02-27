上海相親角20年見證時代變化 婚姻吸引力仍在

選擇結婚的中國人每年都在減少。約有20年歷史的上海人民公園相親角見證了這個時代之變，不變的則是仍有一群人堅持對婚姻的信仰。「結婚難」與「渴望婚姻」同時在這裡體現。

公開資料顯示，上海人民公園的相親角是從2005年6月初露端倪的，最早就是由常到公園的幾十個太太們為自己兒女們沒有女朋友、男朋友互相訴苦開始。整個相親角逐漸成形，都是由父母先為孩子初步篩選對象，也有人委託仲介幫忙展示兒女資料。偶而有年輕人現身其中，立刻就有阿姨叔叔湊前詢問年次、擇偶條件等。

兩名在上海人民公園「擺攤」多年的仲介，不約而同地告訴中央社記者，這幾年最明顯的變化，就是「大齡女生」變多了，他們定義的「大齡」是指35歲以上仍未婚者。不想結婚、願意一個人生活的男性也在增加，但女性明顯地更多。

根據中國民政部，2024年全國結婚登記610.6萬對，比上一年減少了20.5%，也創下了44年新低。

2月中旬來到人民公園相親角的這一天，上海天冷飄雨，但有些家長仍堅持為孩子展示相親資料卡，和其他有緣的家長交換資訊。

被問及現在離婚的人越來越多，為什麼覺得還是應該要結婚？一名母親說，結婚生子就是人生的過程，經歷過才會完整。「有沒有結婚生小孩那差太多了，生養過小孩，人才是真正長大成熟。」她去年在相親角成功為女兒找到對象，現在受其他家長委託，每週到人民公園「擺攤」，幫他們的子女找對象。

另一名父親在兒子的資料卡上標註著「在郊區有別墅一棟」。他說兒子在網上創業，個性比較宅，對婚姻不積極。「我作為父親，幫他找到對象是我的責任，但是這個婚姻好不好、怎麼過，是他的責任。」

他的家庭經濟狀況不錯，強調結婚生孩子就是人生的經歷，希望兒子有這樣的經歷，「不，不是為了養老，現在的人不必特別為養老做什麼」。

在這裡已經擺攤7、8年的仲介說，相親角裡擇偶的女性比男性多得多，年紀也越來越大，他認為原因是「女性要求高」。他還把現代人越來越晚婚、甚至不婚的原因，歸咎於社會上貧富差距大、養孩子的經濟負擔重等，「是社會的問題」。

一名婦女正巧前來詢問能否幫其兒子找對象。這名仲介問了對方年次、身高、職業等基本資料後，腦中很快搜尋出客觀資料上可能適合的女性，但立刻又搖頭說不行，原因是這名女性的薪資比男方高。

結婚的難，不只是不想結婚的人變多，想結婚的人也面臨各種條件的取捨。

今年38歲的林先生，孩子還小時，妻子就病故。往後與異性的交往中，他說曾遭遇過3次對方家長反對，因為「結過婚、有小孩」。而他去年交往的對象，則是主動提出聘禮的要求，而且從一開始的人民幣30萬元加碼到50萬元（約新台幣225萬元）。

在全世界先進國家普遍結婚率降低、生育率降低的環境下，中國的現象是否有獨特的因素？林先生認為是有的，「女的怕家暴，男的怕彩禮（聘禮）」。此外，曾實施30多年的「一胎化」政策造就了他這一代龐大的獨生子女，除了直接影響人口減少，他認為獨生子女在家庭責任感上，也不若上一輩的人那樣勇於承擔。