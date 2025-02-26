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中國經濟壓力大 衍生「銀行土」熱賣怪象

中央社／ 台北26日電

中國經濟壓力大，近日衍生「銀行土」熱賣的怪現象。網紅、網店在各大社群電商平台高價販賣從五大銀行附近蒐集到的泥土，宣稱可以招財納福，竟也受到年輕人的追捧。

據陸媒澎湃新聞、中國消費報，從中國五大銀行據點附近挖取的泥土被標榜有「聚財」的玄學功效，多家網路商店肆意兜售。這一怪現象正在中國多個社群和電商平台存在，且受到部分年輕人的追捧。

在多個購物平台，「銀行土」被包裝成玄學商品販賣。商店根據銀行類型、地理位置等因素將其劃分為不同品類，並依據所謂的「聚財功效」差異定價；部分商店還搭配銷售道符，聲稱「效果更佳」。

在抖音、快手、小紅書等社群，出現大量關於「銀行土」的介紹和討論，部分博主還透過引流進行販賣。同時，淘寶、京東、拼多多等電商平台也湧現多家賣「銀行土」的商店。

報導引述一名博主稱，「銀行土」之所以受到部分年輕人的追捧，變成玄學商品，主要源於一種觀念：銀行被視為聚財之地，財氣較旺，因此其土壤也被認為具有招財、轉運的神秘力量，他們收集銀行門口的土來沾點財氣。

「銀行土」一般是指從銀行門口或銀行附近綠化帶裡收集的泥土，也可以取自銀行門口、銀行大廳的發財樹，甚至是點鈔機的粉塵。

網路商店宣稱從中國五大銀行附近蒐集泥土，裝瓶販賣，號稱可以招財納福。有人開價108克泥土賣人民幣18.8元（下同，約新台幣85元），標註「快要搶光」。

還有網紅在社群宣稱「代挖銀行土」，獲得2萬多個按讚。影片顯示，一名男子拿著金色的勺子在銀行門前綠化帶中挖了幾勺土，放置在一個金色容器中，並入鏡銀行招牌，證明從銀行取土。

對於「銀行土」的作用，商人也極力鼓吹，有的宣稱自己賣的「生財率999.999%」；有的含蓄一些稱「買家回饋效果都挺好」；有的商品下面評價裡就寫「擺上土睡眠也好了，當天進了一筆財」。有的還不忘提示「續買」，「三個月內效果較好，若感覺有效需再次購買以保持財運持續性」。

報導指出，很多網路商店為了打消消費者購買了後悔又申請退貨，還加上「咒語」，稱下單後儘量不要退，因為「請財不退財」。

小紅書的一名博主聲稱，中國五大銀行的「銀行土」還各有區別，農業銀行象徵農林牧漁，五行屬木；工商銀行連接火熱經濟，五行屬火；建設銀行側重於土建，五行屬土；交通銀行代表流通，五行屬水；中國銀行是國家金庫，五行屬金。

陸媒昨天相繼報導後，引發社會關注和討論。不少專業人士評論稱，這些商人利用消費者的迷信心理和財富焦慮進行牟利，而這種荒誕的買賣行為還可能引發一系列法律問題。擅自挖掘銀行門口的土壤可能構成侵權行為，私自銷售土壤也違反相關法律法規。

陸媒今天上午再次搜尋發現，多個社群與電商平台已將「銀行土」的相關影片及商品下架。

大銀行 社群 電商

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