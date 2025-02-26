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湖南客船被油污垃圾回收船撞 致2人死14人失聯

中央社／ 台北26日電

中國湖南懷化沅陵縣今天上午召開記者會通報，昨天上午10時26分，懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生客船遭到油污垃圾回收船撞擊事故，造成2人遇難，14人失聯

據中國官媒央視新聞報導，昨天上午10時26分，湘沅陵客0301號客船橫渡行至河中間時，被懷綠水1號油污垃圾回收船撞擊船尾，導致傾覆沉沒。

報導指出，經初步確認，事發時客船上有19人，已搜救出5人，其中3人生命徵象平穩，這3人中，1人正接受公安機關問詢、2人送至湖南醫藥學院總醫院留院觀察治療；另外2人不幸遇難。其餘14人仍處於失聯狀態。油污垃圾回收船已安全靠岸停泊，船上3人均未受傷，現已被警方控制，正接受調查。

報導說，事故現場共聚集專業救援隊伍10支212人，展開水下搜救作業，緊急調配救援隊伍正趕往事故現場，預計今天上午11時到達後將進一步實施潛水搜救。

目前，當地正展開家屬安撫、善後處置、原因調查等工作。當地將展開水上交通運輸、道路交通運輸排查，及時消除隱患。並將全面展開地毯式、拉網式安全隱患排查和專項治理，加強重點領域安全監管，保障民眾生命財產安全。

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