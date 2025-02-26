將軍澳活春宮？中學生情侶海濱激戰 網友笑：打羽毛球啦

情侶情到濃時也要注意場合！本港網絡瘋傳1段影片，拍攝地點疑似將軍澳海濱公園，有1對中學生情侶在海邊亂石堆上就地纏綿親熱，其中女方壓在男方身上激吻，男方的手則放在女方下體位置，疑似正在撫摸。其間有路人經過2人身邊，男方隨即警戒地查看情況，女方則未有特別反應。

影片引來網友熱議，有人笑言，「又可以證實到土地資源太短缺了」、「緊急救命人工呼吸」、「打羽毛球啦」；也有不少網友批評2人行為離譜，「世風日下」、「毀三觀」、「什麼學校這麼誇張」。

中學生情侶當眾親熱

有港女2月24日（星期一）於社交平台threads發布該段「中學生情侶海邊亂石親熱」影片，留言「光天化日下搞什麼東西」。

影片長5秒，見到當時正值白天，該對穿體育校服的中學生情侶，在海邊亂石堆之上就地纏綿親熱，當中女方趴在男方身上激吻，男方的手則放在女方下體位置，疑似正在撫摸女方私處。

該對情侶親熱期間，四周有不少人在跑步或遊玩，當有人近距離經過身邊時，男方即時警戒地查看情況，女方則未有特別反應，繼續依偎在一起。

網友笑：土地資源太短缺

網友看過影片都表示震驚，有人認出拍攝地點疑是將軍澳海濱公園，笑言「又可以證實到土地資源太短缺了」、「緊急救命人工呼吸」、「整個過程是女生走著走著突然血糖低暈倒，面朝地跌下之際，那個男的即時撲身當人肉墊保護她，不是大家想得那樣啦」、「我都可以做證，我是那個從低血糖女子上方飛過的小鳥，那個男的反應真的好快！不然那個女子一定會仆街」、「人家都玩到海邊去了，沒想到會有人去跑步嘛」、「真的慘，已經躲到這麼隱蔽的地方了，給年輕人一點空間啦！」。

有不少網友則炮轟2人行為離譜，「世風日下」、「毀三觀」、「不能找個隱蔽的地方嗎？真讓人火大」、「什麼學校這麼誇張」。

公眾地方猥褻可罰款及監禁 發布者或犯法

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

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文章授權轉載自《香港01》