嚴重水上交通事故！湖南船隻相撞19人落水 搜救上岸5人已2死
大陸湖南懷化25日發生一起嚴重水上交通事故。綜合陸媒報導，今天上午十時許，懷化沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油汙垃圾回收船，與客船（渡輪）相撞事故，導致客船側翻沉沒19人落水。目前，官方通報稱，已搜救上岸5人，其中2人遇難、3人獲救後送醫救治。
據央視新聞，25日10時許，湖南省懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生船隻相撞事故，經初步核實，造成19人落水，目前已搜救上岸5人，其中2人遇難、3人獲救後送醫救治（無生命危險）。
央視新聞報導稱，大陸應急管理部已做出部署，要求盡快核清核准傷亡及失聯人數，和盡快查明事故原因，嚴肅追責問責，嚴防類似事故再次發生。
目前，大陸國務院安委會辦公室已對此事故調查處理實施掛牌督辦。大陸應急管理部也會同交通運輸部，派工作小組赴現場，並調派大陸國家水上緊急救援重慶長航隊攜帶聲吶、潛水設備趕赴現場救援，當地消防救援支隊共10車38人3舟現場配合處置。
稍早，湖南省應急管理廳、懷化市沅陵縣應急管理局也已發布通報稱，該地發生一起油汙垃圾回收船（懷綠水1號）與客船（湘沅陵客0301號）相撞事故。
據翻攝畫面，當時河道中有一大一小兩艘船，一艘船疑似在直行，另一艘疑似橫越河流，兩艘船在行進過程中越靠越近，最終相撞，一艘船隨後沉沒。其中，油汙垃圾回收船沒有人落水，客船19人落水。
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