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嚴重水上交通事故！湖南船隻相撞19人落水 搜救上岸5人已2死

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
據陸媒翻攝畫面，懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油汙垃圾回收船與客船相撞事故，相撞後客船側翻沉沒，已有兩人遇難。圖／新京報
據陸媒翻攝畫面，懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油汙垃圾回收船與客船相撞事故，相撞後客船側翻沉沒，已有兩人遇難。圖／新京報

大陸湖南懷化25日發生一起嚴重水上交通事故。綜合陸媒報導，今天上午十時許，懷化沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油汙垃圾回收船，與客船（渡輪）相撞事故，導致客船側翻沉沒19人落水。目前，官方通報稱，已搜救上岸5人，其中2人遇難、3人獲救後送醫救治。

央視新聞，25日10時許，湖南省懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生船隻相撞事故，經初步核實，造成19人落水，目前已搜救上岸5人，其中2人遇難、3人獲救後送醫救治（無生命危險）。

央視新聞報導稱，大陸應急管理部已做出部署，要求盡快核清核准傷亡及失聯人數，和盡快查明事故原因，嚴肅追責問責，嚴防類似事故再次發生。

目前，大陸國務院安委會辦公室已對此事故調查處理實施掛牌督辦。大陸應急管理部也會同交通運輸部，派工作小組赴現場，並調派大陸國家水上緊急救援重慶長航隊攜帶聲吶、潛水設備趕赴現場救援，當地消防救援支隊共10車38人3舟現場配合處置。

稍早，湖南省應急管理廳、懷化市沅陵縣應急管理局也已發布通報稱，該地發生一起油汙垃圾回收船（懷綠水1號）與客船（湘沅陵客0301號）相撞事故。

據翻攝畫面，當時河道中有一大一小兩艘船，一艘船疑似在直行，另一艘疑似橫越河流，兩艘船在行進過程中越靠越近，最終相撞，一艘船隨後沉沒。其中，油汙垃圾回收船沒有人落水，客船19人落水。

央視 失聯

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